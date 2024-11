FONDAZIONE VILLA MARAINI – CRI * DISAGIO GIOVANILE: «ROCCA – GIANNINI – DI CATALDO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLAUDIA CONTE, “LA VOCE DI ISIDE”»

11.20 - sabato 30 novembre 2024

VILLA MARAINI. ROCCA, GIANNINI E DI CATALDO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLAUDIA CONTE DEDICATO AL DISAGIO GIOVANILE.

L’isolamento che colpisce i giovani, l’ansia, la depressione e il senso di impotenza: questi gli elementi principali del romanzo scritto dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte, presentato a Roma, presso la Fondazione Villa Maraini – Croce rossa italiana in un pomeriggio di emozioni dedicato alla solidarietà e alle legalità.

L’evento si è svolto in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS – ed è stata un’occasione importante per incontrare e dialogare con i ragazzi della Comunità tossicodipendenti di Villa Maraini.

Con Claudia Conte, al tavolo dell’evento, c’è il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che in qualità di ex presidente della Croce Rossa Italiana qui è di casa. «Sono molto emozionato di essere qui – dice Rocca, che ha scritto la prefazione del libro – l’attività di strada è stata un volano per tutta la Croce Rossa. Sento una responsabilità enorme nel vedere l’assenza di interesse dei giovani per la società civile. Credo che la risposta sia mantenere gli impegni».

Ha partecipato al dibattito il Prefetto di Roma Lamberto Giannini che ha raccontato la sua esperienza anche da ex capo della Polizia nel soccorrere i tossicodipendenti. «Se un cittadino incorre in un problema – aggiunge Giannini – è dovere dello stato aiutarlo. E non ci sono orari. Serve inoltre un’educazione alla bellezza».

Tra i relatori anche il Fondatore di Villa Maraini/Cri Massimo Barra, la Sorella Emilia Bruna Scarcetta (Ispettrice Nazionale corpo Infermieri e volontaria della Croce Rossa) e Ida Bonagura, dirigente superiore psicologo Polizia di Stato. Finale d’eccezione con l’esibizione straordinaria del cantautore Massimo Di Cataldo.

Don Luigi Trapelli, cappellano nazionale della Polizia, benedice l’incontro.

“Contro la violenza serve la solidarietà, l’amicizia, la gentilezza. Siamo accanto ai giovani e aiutiamoli a crescere insegnando loro i valori della legalità e del rispetto, restituiamo loro la speranza e l’opportunità di sognare” conclude Conte che che si prepara al nuovo appuntamento letterario per presentare LA VOCE DI ISIDE il 4 dicembre a “Più libri più liberi” presso La Nuvola di Roma, con la partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del merito Paola Frassinetti e dell’Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre in un evento moderato dal vicedirettore del Tg1 Incoronata Boccia.