FONDAZIONE UNIPOLIS * “CITY FLOWS 2024“: «UN MOMENTO DI CONFRONTO SUL TEMA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, A TRENTO (20/9)»

15.45 - martedì 10 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

In occasione dell’European Mobility Week 2024, la Fondazione Unipolis, la Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, e l’European Transport Safety Council sono lieti di invitarvi venerdì 20 settembre, dalle 9:00 alle 13:30, presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia, in Piazza Dante 1, alla seconda edizione di City Flows, un momento di approfondimento e confronto sul tema della mobilità sostenibile.

L’evento si svolgerà con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento, e in collaborazione con l’Agenzia UnipolSai Atlante e il Consiglio Regionale Unipol di Trento. Il tema di quest’anno è lo “spazio pubblico condiviso”, concepito come un’area in cui persone, modalità di trasporto e attività contribuiscono all’equità sociale, alla sicurezza stradale, alla riduzione dell’inquinamento e al miglioramento della qualità della vita.

Nel dettaglio, 17 esperti ed esperte, insieme ad amministratori e amministratrici internazionali, si confronteranno per analizzare gli impatti dell’abbassamento dei limiti di velocità nei centri urbani su quattro aspetti fondamentali: sicurezza, ambiente, economia locale e salute. Questo è l’obiettivo della seconda edizione di City Flows.

Sarà inoltre presentata una ricerca dedicata alla città di Trento, che esaminerà il contesto della mobilità urbana. In allegato il programma completo, RSVP al seguente link per iscriversi gratuitamente a una o più sessioni.