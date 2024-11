FONDAZIONE NORD EST * INDAGINE – MOTIVI ESPATRIO: «7 GIOVANI EXPAT SU 10 (68,3%) EMIGRATI PER LAVORO O STUDIO»

18.30 - sabato 9 novembre 2024

Allego la Nota 8 2024, dedicata ai giovani che vanno via dal Nord Italia, alle loro motivazioni per andare via, alla loro visione del futuro e alle loro intenzioni riguardo al dove essere tra tre anni.

I principali risultati sono:

I giovani expat sono più ottimisti sul futuro proprio e dell’Europa rispetto ai loro coetanei rimasti nell’Italia settentrionale, mentre sono più negativi sul futuro dell’Italia;

il proprio futuro sarà frutto del proprio impegno, sarà felice e ricco di opportunità;

vanno via alla ricerca di migliori opportunità di lavoro e di vita;

assegnano grande importanza alla meritocrazia perché vogliono essere valorizzati e dimostrare le loro capacità, che vanno riconosciute

non hanno intenzione di tornare, se non per ragioni famigliari o nostalgia (comunque meno di due sui dieci che se ne sono andati).

*

Luca Paolazzi

Direttore scientifico Fondazione Nord Est

///

I GIOVANI ESPATRIATI HANNO MAGGIORE FIDUCIA NEL FUTURO. PARTONO ALLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ E VALORIZZAZIONE. POCHI PENSANO DI TORNARE.

Dalle indagini di Fondazione Nord Est sui giovani italiani che emigrano dalle regioni settentrionali emerge che gli expat danno grande importanza alla meritocrazia e vanno all’estero in cerca di opportunità di lavoro migliori, perché nelle imprese italiane non trovano atmosfera piacevole, equilibrio vita- lavoro e retribuzione congrua.

I giovani espatriati sono più felici e hanno più fiducia in se stessi e nel futuro.

Occhiali con lenti rosa oppure grige: il colore cambia se a indossarli sono i giovani italiani espatriati o i giovani che sono rimasti nell’Italia settentrionale. Infatti, quasi nove giovani expat su dieci ritengono che il futuro sia frutto del proprio impegno e sette su dieci che sarà felice e ricco di opportunità; infine, due su tre ritengono che sarà migliore. Quote che cadono nettamente se a rispondere sono i giovani rimasti a vivere al Nord: meno di sei su dieci credono che il futuro dipenda dal loro impegno e comunque meno di cinque su dieci pensa che sarà felice e solo tre su dieci che sarà ricco di opportunità.

Se l’incertezza è il tratto comune a tutti i giovani (sebbene un po’ più presente tra chi è rimasto in Italia), i timori sono più diffusi tra quelli che abitano nel Settentrione d’Italia che tra i giovani expat: tre su dieci vedono il domani come pauroso, contro due su dieci tra gli expat; e due su dieci che sarà povero e senza lavoro, contro nemmeno uno su dieci tra gli expat.

Cambiano nettamente anche le opinioni sul futuro sia dell’Italia, vista peggio da chi è andato via (il 59% ritiene che evolverà negativamente, contro il 48%), sia Note dalla FNE n. 8/2024 dell’Europa, che gli expat pensano sarà migliore (37%, contro 24% tra i residenti nel Nord del Paese)1. Figure 2 e 3. Se pensa all’Italia, come sarà il futuro rispetto ad oggi? Val. %

Chi va via vuole il premio al merito, mentre per chi resta conta meno

xChi va via si rimette in gioco, e sa che altrove sono nettamente più elevate le possibilità di dimostrare il proprio valore e di ricevere in cambio il meritato riconoscimento. Infatti, nelle opinioni degli expat e dei “rimasti” è molto diversa la considerazione circa il merito. Figura 4. Saldo di opinione rispetto alla meritocrazia come motivazione per tornare/restare in Italia rispetto al restare/trasferirsi all’estero. Val. % al netto delle non risposte

Tra chi è espatriato l’85% pensa che la meritocrazia sia minore in Italia rispetto agli altri paesi avanzati dove è andato, contro appena il 54% tra i residenti nel Nord Italia. Così per i primi la carenza di meritocrazia è stata forte ragione per andarsene.

La ricerca di migliori opportunità di lavoro spinge i giovani a emigrare

Quasi sette giovani expat su dieci (68,3%) sono emigrati per motivazioni legate al lavoro o di studio (ricerca di migliori opportunità di lavoro, di formazione, di un salario più elevato, per una nuova occupazione o accusando la mancanza di lavoro in Italia), mentre uno su quattro (25,8%) lo ha fatto per trovare una migliore qualità della vita o un contesto più in linea con i propri valori. Solo il 5,9% per ragioni familiari.

Figura 5. Qual è stata la motivazione principale per trasferirsi all’estero? Val. %

Famiglia e nostalgia motivano i (pochi) ritorni

Alle forti ragioni prioritarie che inducono ad andarsene fa da specchio la principale motivazione per rientrare.

Tra i non tanti che si rivedono in Italia, in quasi i tre quarti dei casi (74,3%) il rimpatrio avviene per ragioni personali o familiari o per nostalgia del Belpaese. Solo il 7,1% risponde citando un’occasione di lavoro in Italia – intesa dunque in senso migliorativo rispetto alla propria situazione attuale all’estero. “Non tanti” perché appena il 16% dei rispondenti si immagina in Italia tra tre anni, mentre uno su due non si colloca geograficamente bensì professionalmente (ovunque mi porteranno le migliori opportunità) e uno su tre è convinto di rimanere all’estero.

*

Questa nota è stata preparata da Lorenzo Di Lenna, ricercatore junior Luca Paolazzi, direttore scientifico.

1 Nel rapporto “I giovani e la scelta di trasferirsi all’estero. Propensione e motivazione” Fondazione Nord Est, attraverso due apposite indagini demoscopiche, ha indagato i fattori che hanno indotto, tra il 2011 e il 2023, 266mila giovani (18-

34 anni) del Nord Italia a emigrare. La prima survey è stata condotta tra i giovani italiani residenti al Nord e realizzata in modo che i risultati fossero significativi anche a livello regionale e per età, mentre per la seconda, in assenza di un database con i nominativi e le generalità degli expat, si è scelto di attuare un campionamento a palla di neve e si sono considerati solo i questionari compilati da chi è emigrato dal Nord.