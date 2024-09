FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 * GIOCHI INVERNALI: «PRESENTATO “TEAM26“, IL PROGRAMMA DEDICATO AI VOLONTARI, AMBASSADOR JANNIK SINNER»

08.04 - venerdì 20 settembre 2024

Il numero 1 del tennis mondiale è l’Ambassador di Milano Cortina 2026: “Sono orgoglioso di rappresentare la passione per queste straordinarie discipline”. Il primo volontario delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è il campione azzurro e numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner, reduce dall’ultima impresa agli US Open. Ieri, infatti, il Comitato Organizzatore ha presentato ufficialmente il programma Team26 dedicato alle volontarie e ai volontari che vivranno da protagonisti i Giochi del 2026, e il suo Ambassador ufficiale e volto della campagna di comunicazione “I Giochi siamo noi”.

Non poteva che essere un atleta così straordinario a rappresentare un’opportunità altrettanto unica: essere al centro dell’organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026 e vivere da vicino il più grande evento sportivo mondiale. I volontari sono l’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e la forza indispensabile e imprescindibile per la loro riuscita.

Saranno circa 18.000 le persone che avranno l’opportunità di diventare parte integrante dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e condividere momenti ed emozioni. I requisiti per candidarsi ed essere al centro di questo sogno – esclusivamente sul sito milanocortina2026.org – sono l’aver compiuto 18 anni entro il 1° novembre 2025, conoscere l’italiano o l’inglese, partecipare agli eventi di selezione e formazione, e garantire una disponibilità minima di almeno 9 giorni non consecutivi durante i Giochi.

ll programma Team26 è aperto a tutti, dall’Italia e dall’estero, e i candidati possono inoltre offrire la loro disponibilità anche per una serie di attività che verranno svolte prima dei Giochi Invernali, a cominciare dai test event del 2025. I ruoli affidati ai volontari saranno variegati e volti principalmente a migliorare la qualità dell’esperienza di tutti coloro che parteciperanno all’evento e ad agevolare l’organizzazione dei Giochi, oltre ad essere una vera e propria occasione di formazione e crescita personale.

I volontari saranno coinvolti nei luoghi delle gare e in tutti i siti ufficiali, come, ad esempio, i Villaggi degli atleti, il Main Media Centre, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Tutti i dettagli sul programma Team26 e sulle fasi di candidatura al seguente link:

“La presentazione del programma volontari rappresenta un ulteriore e definitivo segnale dell’effettivo inizio del conto alla rovescia che ci porterà ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”, afferma Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. “Solo grazie alla presenza dei volontari possiamo essere certi del miglior svolgimento di ogni evento, grande o piccolo che sia. Questo progetto ha una duplice natura: da un lato si fa messaggero dei valori dello sport, dall’altro, diventa rappresentazione viva della passione e dell’entusiasmo con i quali gli italiani accoglieranno il mondo intero a braccia aperte. La presenza di un Ambasciatore come Jannik Sinner, che ringrazio personalmente per aver scelto di condividere con noi il percorso verso il 2026, insieme agli altri che faranno parte della squadra, insieme agli stessi volontari, sintetizza al meglio lo spirito vibrante, dinamico, generoso e valoriale con il quale ci presenteremo ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il volontariato, anche quello sportivo, rappresenta uno dei più importanti avamposti civili della nostra Nazione e impegna molti nostri concittadini nel segno della solidarietà, della sussidiarietà e della responsabilità sociale. Sono certo che di fronte a questa chiamata, all’insegna dei valori Olimpici e Paralimpici, l’Italia risponderà ancora una volta nel miglior modo possibile. Con questo spirito, ringrazio con tutto il cuore chi darà la sua disponibilità a condividere un’esperienza che rimarrà nella memoria di chi ne farà parte, per tutta la vita”.

“I volontari rappresentano da sempre l’elemento distintivo di ogni edizione dei Giochi”, racconta Giovanni Malagò, Presidente di Fondazione Milano Cortina 2026. “Saranno proprio loro a trasmettere lo Spirito Italiano accogliendo persone da tutto il mondo e favorendo la miglior esperienza possibile ai grandi protagonisti delle discipline invernali. L’energia delle volontarie e dei volontari di Team26 sarà, inoltre, un volano straordinario per coinvolgere sempre di più i territori italiani nell’avvicinamento alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali”.

“Sono orgoglioso di rappresentare la passione per queste straordinarie discipline e il desiderio di contribuire alla riuscita di un evento unico”, le parole di Jannik Sinner, Ambassador del programma Team26 e un passato anche da giovanissima promessa nello sci. “In tutti i più grandi appuntamenti sportivi i volontari hanno l’opportunità di rendere indimenticabile l’esperienza di noi atleti. Lo sport è sempre stato una parte fondamentale della mia vita, in particolare gli sport invernali. Ho imparato a sciare quando ero solo un bambino, e da allora, l’adrenalina delle discese e il fascino delle montagne innevate mi accompagnano ogni inverno. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si terranno in luoghi per me molto speciali e non vedo l’ora di assistere alle gare delle campionesse e dei campioni che arriveranno in Italia da tutte le parti del mondo”.

“Prima da atleta e poi da dirigente ho visto con i miei occhi quanto il contributo dei volontari sia determinante per creare quell’atmosfera così unica che solo i Giochi Olimpici e Paralimpici sanno trasmettere”, racconta la campionessa Olimpica Diana Bianchedi, oggi Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026. “Senza i volontari qualsiasi edizione dei Giochi non sarebbe possibile. Siamo certi che, con la grande tradizione italiana nelle attività di volontariato, sapremo distinguerci anche sotto questo aspetto”.