FONDAZIONE MACH * ORSA JJ4 – SOSPENSIVA DECRETO ABBATTIMENTO: « ANALISI GENETICHE EFFETTUATE SU INCARICO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO «

16.42 - sabato 27 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

In relazione a quanto apparso ieri sulla stampa locale, secondo cui la sospensiva del decreto di abbattimento dell’orsa JJ4, emessa dal Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Trento, sarebbe in qualche modo connessa alla carenza di eventuali accreditamenti in capo ai laboratori della Fondazione Edmund Mach, si precisa che tale notizia è totalmente infondata in quanto l’ordinanza non contiene alcun riferimento in proposito.

Inoltre, si precisa che la Fondazione Mach ha effettuato le analisi genetiche su incarico della Procura della Repubblica di Trento (e non, come infondatamente riportato, della Provincia autonoma di Trento) e che – come verificabile sul sito di Accredia, Ente italiano di accreditamento – il requisito dell’accreditamento non è obbligatorio per questa tipologia di attività analitiche.