FONDAZIONE GIMBE * COVID, MONITORAGGIO SETTIMANALE: « CICLO COMPLETO VACCINAZIONE, IN TRENTINO LA QUOTA DI POPOLAZIONE È AL 73,8% / IN ALTO ADIGE IL DATO È PARI AL 66,9% »

Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazioni vaccini, nuovi vaccinati, coperture e terza dose.

In dettaglio il monitoraggio analizza:

· il trend settimanale dei nuovi casi e del rapporto positivi/casi testati, dei decessi, dei casi attualmente positivi, isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi e terapie intensive;

· i nuovi casi; il tasso di positività a tamponi;

· le percentuali di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva da parte di pazienti COVID-19; gli ingressi in terapia intensiva;

· le dosi di vaccino consegnate per settimana;

· la popolazione vaccinata;

· le dosi di vaccino somministrate per settimana;

· i nuovi vaccinati per settimana;

· i nuovi vaccinati nella settimana 25-31/10 suddivisi per fascia d’età;

· le persone che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino suddivise per fasce d’età al 31/10;

· le coperture vaccinali per fasce d’età;

· le terze dosi somministrate;

· la platea di persone vaccinabili con la terza dose;

· le terze dosi somministrate;

· il tasso di copertura vaccinale con dose booster;

· il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva;

· gli over 60 da vaccinare con dose booster a 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

· gli indicatori regionali nella settimana 27 ottobre-2 novembre;

· i nuovi casi nell’ultima settimana suddivisi per provincia.