FONDAZIONE GIMBE * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: «PRESIDENTE CARTABELLOTTA, «SANITÀ, SIAMO DAVANTI AD UNA “FRATTURA STRUTTURALE“ NORD-SUD»

13.26 - mercoledì 19 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La dichiarazione di Nino Cartabellotta – Presidente Fondazione GIMBE in merito alla recente approvazione della legge sull’autonomia differenziata in sanità:

“Oggi siamo davanti ad una ‘frattura strutturale’ Nord-Sud che compromette qualità dei servizi sanitari, equità di accesso, esiti di salute e aspettativa di vita alla nascita, alimentando un imponente flusso di mobilità sanitaria dal Sud al Nord. E La legge sull’autonomia differenziata non potrà che amplificare le diseguaglianze già esistenti in sanità. Anzi, renderà il Mezzogiorno ancora più dipendente dalle ricche Regioni del Nord, che a loro volta rischiano di peggiorare la qualità dell’assistenza per i propri residenti, perché non potranno aumentare in maniera illimitata la produzione di servizi e prestazioni sanitarie a favore dei ‘migranti della salute’. Ma oggi è stato dato anche il colpo di grazia al SSN, pilastro della nostra democrazia e strumento di coesione sociale, per un machiavellico ‘scambio di cortesie’ tra le forze politiche di maggioranza”.