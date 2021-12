FONDAZIONE GIMBE * AGGIORNAMENTO 15-21 DICEMBRE 2021: « POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA OCCUPATI DA PAZIENTI COVID, PRIMO POSTO IL TRENTINO (27,8%) POI L’ALTO ADIGE (19,0%) / E FVG (16,6%) »

10:22 - 23/12/2021

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 15-21 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un netto aumento di nuovi casi (177.257 vs 124.568) (figura 1) e decessi (882 vs 663) (figura 2). Crescono anche i casi attualmente positivi (384.144 vs 297.394), le persone in isolamento domiciliare (374.751 vs 289.368), i ricoveri con sintomi (8.381 vs 7.163) e le terapie intensive (1.012 vs 863) (figura 3). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 882 (+33%), di cui 45 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +149 (+17,3%)

Ricoverati con sintomi: +1.218 (+17%)

Isolamento domiciliare: +85.383 (+29,5%)

Nuovi casi: 177.257 (+42,3%)

Casi attualmente positivi: +86.750 (+29,2%)«Da oltre due mesi – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – si assiste ad un aumento dei nuovi casi, che nelle ultime due settimane ha subìto una forte accelerazione. La media mobile a 7 giorni dei nuovi casi è passata da 15.521 dell’8 dicembre a 25.322 il 21 dicembre (+63,2%), un’impennata favorita anche dalla rapida e progressiva diffusione della variante omicron nel nostro Paese, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente» (figura 4). Il rapporto positivi/persone testate ha raggiunto il 28,1% ( ), quello positivi/tamponi molecolari il 10,5% e quello positivi/tamponi antigenici rapidi l’1,2% ( ).