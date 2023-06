FONDAZIONE CARITRO * “MUSIC 4 THE NEXT GENERATION“ « MALIKA AYANE ALLA PRIMA DEL TEATRO CAPOVOLTO, CINQUE LE BAND “UNDER 35“ IN GARA (1/7) »

16.17 - giovedì 29 giugno 2023

Malika Ayane alla prima del teatro Capovolto. Sabato nella giuria del concorso musicale per giovani band di Fondazione Caritro. In Fondazione Caritro fervono i preparativi per l’evento finale del concorso Music 4 the Next Generation: sabato – 1° luglio – alle 20.30 al teatro Capovolto di piazza Battisti a Trento si esibiranno le cinque band under 35 che hanno reinterpretato un brano classico in chiave moderna. I loro brani saranno preceduti dall’esecuzione dell’orchestra del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, che farà ascoltare la versione classica. I gruppi musicali sono in gara per aggiudicarsi l’edizione 2023 del concorso delle fondazioni e regaleranno una serata intensa di musica alla città di Trento (l’ingresso è libero e gratuito), inaugurando la stagione di “Trento aperta”.

Il vincitore lo decreterà la giuria, che siederà in platea e che rappresenta un valore aggiunto per questa iniziativa. I giovani musicisti si esibiranno infatti davanti a Malika Ayane, a Gegè Telesforo e Alberto Martini. E anche per il pubblico che siederà accanto a loro ci sarà l’occasione di conoscerli meglio durante la serata, perché la conduttrice Patrizia Orsingher dialogherà con loro tra un’esibizione e l’altra. Come farà radio Dolomiti che precederà il concerto con una diretta dalle 19 in piazza Battisti. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, perché il teatro è coperto.