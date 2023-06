FONDAZIONE CARITRO * BORSE STUDIO: VICEPRESIDENTE GALVAGNI, « ESPERIENZE INTERNAZIONALI PER SEI STUDENTESSE, SENZA IL FINANZIAMENTO IL 78% NON PARTIREBBE »

13.54 - giovedì 8 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Esperienze internazionali per 6 studentesse con Intercultura e Collegio del mondo unito. Le borse di studio di Fondazione Caritro: «Senza il finanziamento, il 78% non partirebbe» Manca pochissimo alle vacanze, eppure tra gli studenti degli istituti superiori c’è chi già guarda alla fine dell’estate. Sono tutte quelle ragazze e quei ragazzi che partiranno per un’esperienza studio all’estero. Sei di loro raggiungeranno le destinazioni scelte grazie al sostegno garantito dalle borse di studio finanziate da Fondazione Caritro ed organizzate da Intercultura e Collegio del mondo unito.

La premiazione ha avuto luogo ieri pomeriggio a palazzo Calepini, dove gli studenti che partiranno nei prossimi mesi hanno incontrato i referenti delle due associazioni. Fondazione Caritro ha dato loro l’occasione per illustrare i programmi e sottolineare gli effetti positivi di un’esperienza come questa. «Ti cambia la vita» hanno spiegato, dati alla mano, i referenti di Intercultura. «L’84% degli studenti che partono per studiare all’estero hanno più facilità nel trovare o cambiare lavoro. Il 73% si dice soddisfatto della propria carriera, il 41% è più sicuro dei propri mezzi». Dati questi che sono stati raccolti dalla ricerca Ipsos promossa da Intercultura su 900 ex borsisti tra il 1977 ed il 2012. Lo studio ha evidenziato come l’esperienza di Intercultura generi «un forte impatto sulla società», attraverso il 33% degli studenti che sceglie un’occupazione con impronta sociale, il 64% che si distingue per essere una generazione inclusiva, il 79% che sente di appartenere all’Unione Europea.

C’è un dato poi particolarmente significativo, riportato ieri dalla vicepresidente del Consiglio di Gestione di Fondazione Caritro, Patrizia Galvagni: «Il 78% degli studenti intervistati da Intercultura dopo un’esperienza di studio all’estero dichiara che la borsa di studio è stato fondamentale per poter partire e il 41% sostiene di aver raggiunto un tenore di vita superiore a quello della famiglia d’origine». Per questo, come ha ricordato Galvagni, Fondazione Caritro da 25 anni ormai continua a stanziare fondi per le borse di studio che hanno permesso a quasi 150 ragazze e ragazzi di aprire la loro mente vivendo lontano da casa, scoprendo nuove culture e allacciando nuove amicizie.

Due ragazze vivranno l’esperienza promossa dal Collegio del mondo unito nel campus diffuso internazionale di Duino, sulle rive dell’Adriatico in provincia di Trieste. Si tratta di uno dei 18 United World Colleges (UWC) esistenti in tutto il mondo. A Duino ogni anno vengono accolti quasi 200 studenti provenienti da più di 80 paesi, tutti selezionati per merito nel proprio paese. Il 75% accede con una borsa di studio completa, mentre un ulteriore 17% beneficia di borse di studio parziali. Gli UWC credono, infatti, nel potenziale educativo della diversità, intesa non solo come diversità culturale e religiosa, ma anche socioeconomica. Qui si frequentano gli ultimi due anni della scuola superiore e il biennio si conclude con gli esami di diploma di baccellierato internazionale (IB Diploma), un prestigioso titolo di studio riconosciuto in tutto il mondo. «Un percorso pre-universitario che aiuta i giovani a diventare cittadini attivi, consapevoli e dotati un’eccellente preparazione per le complesse sfide della realtà contemporanea. La mission di UWC, infatti, è di fare dell’istruzione una forza per unire i popoli, le nazioni e le culture, perseguendo la pace e un futuro sostenibile» hanno raccontato ieri i referenti che hanno partecipato alla premiazione.

L’augurio di vivere appieno quest’esperienza lo ha rivolto alle borsiste anche la Sovraintendente scolastica provinciale Viviana Sbardella, che ha ricordato anche il valore del sostegno che Fondazione Caritro offre in questa, ma anche in altre occasioni, al mondo della scuola.

Queste le ragazze che hanno conquistato la borsa di studio finanziata da Fondazione Caritro: con Intercultura Elisa Benedetti partirà alla volta Brasile, Benedetta Cappuccio studierà in Messico, Sara Libener trascorrerà il suo anno in Cile e Alessia Ziller in Danimarca. Alice Voltolini e Fatima Dafir invece frequenteranno il Collegio del mondo unito a Duino.

Nelle foto: le sei studentesse premiate (i nomi sono nel comunicato) insieme alla vice presidente del Consiglio di Gestione di Fondazione Caritro Patrizia Galvagni (penultima da dx) ed alla Sovraintendente scolastica provinciale Viviana Sbardella (ultima a dx); la premiazione di una studentessa da parte della vicepresidente Patrizia Galvagni