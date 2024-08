FONDAZIONE ARENA DI VERONA * “FESTIVAL ARENIANO“: «JONAS KAUFMANN PROTAGONISTA DEL GALA, DOMENICA 3 AGOSTO 2025»

12.01 - venerdì 30 agosto 2024

Jonas Kaufmann, artista di fama internazionale e stella dell’Opera, annuncia per l’estate 2025 una serata evento all’Arena di Verona. Domenica 3 agosto 2025, all’interno del 102° Festival areniano, il tenore tedesco sarà protagonista del gala Jonas Kaufmann in Opera. L’evento, da oggi, è in vendita sul sito www.arena.it e in tutti i punti Ticketone.

Il tenore tedesco rinnova così il suo legame con il più grande palcoscenico sotto le stelle, dopo il successo riscosso in Aida (2022) e nei gala del 2021 e del 2023, entrambi conclusi con sette bis e ovazioni di pubblico. Negli ultimi anni, gli spettatori lo hanno ascoltato e apprezzato in un repertorio ampio comprendente l’opera italiana, Wagner, l’operetta, fino alla musica cinematografica.

L’annuncio di Kaufmann è avvenuto ieri a Verona, dove, tra ventiquattro ore, interpreterà per la prima volta uno dei suoi ruoli simbolo: Mario Cavaradossi in Tosca. Presenti il Sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia e il Vicedirettore artistico Stefano Trespidi.