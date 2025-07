FONDAZIONE ARENA DI VERONA * DUE SERATE PER I 25 ANNI DI ROBERTO BOLLE: «GRANDI ÉTOILE E OSPITE SPECIALE DIODATO (22-23/7)»

14.46 - mercoledì 16 luglio 2025

Una grande festa in due serate per i 25 anni di Roberto Bolle and Friends. Duecento anni di musica e di danza, stili diversi dall’800 ad oggi. Nove étoiles e primi ballerini da tutto il mondo, il pianoforte di Madrigal, i maggiori coreografi, tra classico e contemporaneo. E per la prima volta Diodato guest star.

Nel suo 25° anniversario, il gala Roberto Bolle and Friends torna all’Arena di Verona in doppia data, martedì 22 e mercoledì 23 luglio alle 21.30, con un cast e un programma davvero speciali, che spaziano in duecento anni di musica e danza fino ad oggi con alcuni dei più grandi artisti internazionali. La formula è collaudata e avvincente, con un impaginato sempre nuovo ogni anno che accosta sapientemente il moderno, la sperimentazione contemporanea e nuove commissioni a indimenticabili passi a due del balletto classico, quest’anno con un’inedita incursione nel pop d’autore. Un’occasione imperdibile per ogni appassionato di danza ma anche per migliaia di curiosi che vogliano accostarsi a questo mondo di disciplina, gioia e bellezza che proprio Roberto Bolle si è impegnato a comunicare come nessun altro negli ultimi venticinque anni.

Il gala 2025 del 22 e 23 luglio, coprodotto con ArteDanza, schiera sul palcoscenico Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala, Melissa Hamilton, prima ballerina del Royal Ballet di Londra, Tatiana Melnik, prima ballerina dell’Hungarian National Ballet di Budapest, Giorgi Potskhishvili, primo ballerino del Dutch National Ballet di Amsterdam, Oleksandr Ryabko, primo dell’Hamburg Ballet tedesco, e due artisti internazionali come Mikaela Kelly, al debutto in Arena, e Toon Lobach, atteso ritorno, insieme in “I” di Philippe Kratz.

Accanto all’étoile della Scala, anche due grandi incontri con la musica dal vivo: al pianoforte Marcos Madrigal, pluripremiato concertista cubano che dipingerà con le note il Clair de lune di Debussy, per il poetico Moonlight coreografato da Juliano Nunes, con il chiarore della vera luna che sorgerà dietro il palco areniano. Quindi, dopo la collaborazione 2021 in Rai nel programma “Danza con Me” 2021 (con una platea di 4 milioni di telespettatori), Roberto Bolle ritrova il cantautore Antonio Diodato, per la prima volta insieme dal vivo, sull’immenso palcoscenico dell’Arena di Verona.

Il programma ricco e vario di questo doppio appuntamento areniano inizierà con Roberto Bolle e Melissa Hamilton in Borderlands, creazione di Wayne McGregor per il San Francisco Ballet: i due torneranno nel passo a due Take me with you che Robert Bondara ha firmato anche per costumi e luci sulle note dei Radiohead. Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, coppia nell’arte e nella vita, tornano sul palcoscenico areniano nel Grand pas classique di Auber coreografato da Gsvovskij e nel celebre passo a due “del balcone” da Romeo e Giulietta di Prokof’ev secondo MacMillan, che li ha visti promettersi amore eterno in un’Arena gremita e festante tre anni fa. Classico fondamentale anche il Pas de deux di Melnik e Potskhishvili da Il Corsaro di Drigo-Petipa e l’Opus 100-Für Maurice di John Neumeier in cui Bolle e Ryabko dialogano con le canzoni di Simon & Garfunkel. E, per i cinquant’anni anni dalla scomparsa di Dmitrij Šostakovič, genio del ‘900 musicale, Roberto Bolle sarà protagonista di Memories, toccante assolo creato sul Secondo concerto per pianoforte e orchestra del compositore russo. Il gran finale con Diodato, su inedite coreografie di Stefania Ballone e Massimiliano Volpini, si preannuncia coronamento emozionante di questa grande festa per i 25 anni di Roberto Bolle and Friends.

I biglietti dello spettacolo, coprodotto da Fondazione Arena di Verona e Artedanza, sono in vendita su arena.it, alla biglietteria dell’Arena di Verona e su Ticketone. Speciali riduzioni sono riservate agli under 30 e agli over 65.

