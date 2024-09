FNOPI * AGGRESSIONI INFERMIERI: MANGIACAVALLI, «NOSTRA SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI DI FOGGIA, SERVE UNA RISPOSTA ESEMPLARE DA STATO E REGIONI»

17.10 - sabato 7 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Siamo indignati per il recente episodio di violenza nei confronti del personale sanitario di Foggia e, insieme alla FNOMCeO e i nostri rispettivi Ordini provinciali, chiediamo una risposta esemplare di Stato e Regioni”.

Così la presidente della FNOPI, Barbara Mangiacavalli. “Azioni criminali come quelle che purtroppo abbiamo visto dai video diffusi dagli stessi sanitari aggrediti non possono essere in alcun modo tollerati: chiediamo di essere difesi e messi nelle di sicurezza per poter operare”.

“Ai colleghi aggrediti, al presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia – conclude – vanno la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, così come siamo vicini alla famiglia della giovane nel dolore per la grave perdita. Alle istituzioni preposte rinnoviamo la richiesta, sempre più urgente, di misure e soluzioni per una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e intollerabile”.