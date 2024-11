FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “CRESCERE IN MONTAGNA DAL XIX SECOLO ALLA CONTEMPORANEITÀ”: «IL CONVEGNO TRA STORIOGRAFIA E TESTIMONIANZA, A TRENTO (22 E 23/11)»

10.25 - lunedì 18 novembre 2024

Venerdì 22 e sabato 23 novembre, a Palazzo Geremia a Trento, si terrà il convegno “Crescere in montagna dal XIX secolo alla contemporaneità” promosso dalla Fondazione Museo storico del Trentino e dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. La giornata di venerdì affronterà il tema dell’infanzia nelle terre alte dal punto di vista storico, mentre la seconda sarà dedicata alla contemporaneità e alle testimonianze. Nel pomeriggio di venerdì, presso lo spazio Harpo Lab di Piazza Garzetti a Trento, si terrà anche la proiezione del film Gli ultimi di Vito Pandolfi e David Maria Turoldo.

Il convegno nasce, come un approfondimento storico, direttamente dalla mostra Bambini di montagna. Storie d’infanzia con sguardi sul mondo 1870-1960-2024 allestita nel giugno scorso dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino nella sede di Villa Welsperg. L’iniziativa era stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Parco di Paneveggio e la Fondazione Museo storico del Trentino.

Anche l’incontro che si terrà a Trento dal 22 al 23 novembre 2024 a Palazzo Geremia, è frutto di tale collaborazione e intende, da una parte, mettere a fuoco la storia dell’infanzia e dei minori che tra Otto e Novecento vissero e crebbero nelle vallate dell’arco alpino e, dall’altra, aprire delle “finestre” sulla condizione dei bambini di oggi che popolano le grandi catene montuose dell’Asia e dell’America Latina, segnate ancora da sottosviluppo, povertà e lavoro infantile.

È un convegno, dunque, che si divide tra l’esposizione di ricerche storiche, casi di studio, approcci etnoantropologici e testimonianze di vita. La prima giornata (venerdì 22 novembre) esibisce un esplicito approccio multidisciplinare al tema dell’infanzia in montagna grazie al coinvolgimento di storici sociali, storici della scuola e delle istituzioni educative, storici della fotografia, antropologi ed esperti di cinema. Al termine della giornata verrà proiettato presso lo spazio HarpoLab il film di Vito Pandolfi e di David Maria Turoldo, Gli ultimi. Girata nel 1963 la pellicola, restaurata nel 2013, sarà offerta nella sua versione integrale con un commento di Luca Giuliani.

Il film, ispirato a un racconto di Turoldo, racconta la vita dei contadini friulani negli anni trenta ed è stato girato interamente in Friuli con attori non professionisti. La mattina di sabato 23 novembre sarà invece dedicata all’oggi, con uno sguardo sulla condizione dell’infanzia povera del Nepal, del Tibet e dei paesi andini. Questa seconda sessione è divisa tra la riflessione degli studiosi e la testimonianza dei volontari, di chi ha raggiunto e attraversato quelle realtà con l’intento di riscattare, almeno in parte, le condizioni di estrema povertà con la realizzazione di ospedali e di scuole. Si segnala la collaborazione del Trento Film Festival che ha voluto partecipare con il contributo di Miro Forti sui bambini nel cinema di montagna, frutto di una ricerca nell’archivio storico dell’istituzione. Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza.