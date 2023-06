FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO / TRENTINO * “CENTO ANNI AERONAUTICA MILITARE“: PACCHER, « OPERA AFFASCINANTE, RACCONTATA DALLE IMMAGINI ESPOSTE »

19.06 - martedì 6 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

È stata inaugurata oggi alle Gallerie la mostra “Cento anni dell’Aeronautica Militare. La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni”. Una mostra itinerante – pensata in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare – che ha interessato diverse città e ora approda a Trento.

All’inaugurazione hanno preso parte il Generale Ispettore Capo nonché Presidente dell’Ufficio di Programma del Centenario dell’Aeronautica Militare Basilio Di Martino, il vicepresidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/ Südtirol Roberto Paccher, il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica di Trento Fabio Giaccaglia e il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi. Gli interventi sono stati introdotti da Federica Lavagna della Fondazione Museo storico del Trentino/Museo Gianni Caproni.

“Siamo orgogliosi e onorati di avere qui da noi questa interessante mostra che ci permette di avvicinare i cittadini trentini all’aeronautica militare e all’importante servizio che essa svolge” ha detto il vicepresidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol Roberto Paccher. “Un’opera essenziale, importante e anche affascinante, raccontata attraverso le immagini qui esposte. La nostra terra ha avuto cinque medaglie d’oro al valore militare: il Trentino quindi ospita con merito e cognizione questa mostra perché ha contribuito a rendere grande l’Aeronautica Militare”.

Il generale Basilio di Martino ha voluto anzitutto ringraziare la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Museo storico del Trentino per questa importante occasione e ha sottolineato come “la mostra voglia essere un racconto di ciò che è stata l’Aeronautica Militare in 100 anni di storia vissuti al servizio della Nazione, un modo di dire grazie agli Italiani per quanto ci hanno dato in quest’arco temporale e per ribadire che come ci siamo stati e ci siamo, ci saremo sempre, nel segno di una continuità che viene dalla storia e di una spinta verso il futuro che è propria dell’Aeronautica Militare.

Trento – ha concluso il generale – non poteva non essere una tappa di questo percorso per tutto ciò che ha rappresentato nella storia italiana e anche per il ruolo che nella storia dell’aviazione prima e dell’aeronautica poi ha avuto Gianni Caproni”.

Giuseppe Ferrandi ha sottolineato l’importanza per un’istituzione come la Fondazione Museo storico del trentino di essere parte del Centenario dell’Aeronautica: “Anzitutto, perché l’Aeronautica Militare è una fondamentale istituzione repubblicana a difesa della democrazia e, in secondo luogo, perché crediamo che questa mostra possa servire a fare educazione alla cittadinanza. Casualmente il Centenario dell’Arma coincide con il nostro Centenario – ha aggiunto Ferrandi – e questi 100 anni possono essere la base di partenza per immaginare un futuro comune”.

“Cento anni dell’Aeronautica Militare” è una mostra itinerante che sta interessando numerose città italiane ed ha fin qui registrato un significativo successo di pubblico e di partecipazione.

Visitabile alle Gallerie fino al 3 settembre, l’esposizione rappresenta uno strumento divulgativo e un’occasione per ripercorrere i 100 anni della storia dell’Arma Azzurra, rivolgendo uno sguardo al presente e al futuro, attraverso un percorso grafico che mette in luce i fatti che hanno caratterizzato la sua storia dalle origini, fino a proiettare il visitatore verso il futuro.

La mostra, nella sua versione integrata dalla Fondazione Museo storico del Trentino, proporrà un allestimento con un percorso che ricalca il progetto e i contenuti della mostra itinerante. Il percorso espositivo presentato a Le Gallerie – due ex tunnel stradali riconvertiti in spazio museale –

sarà arricchito da alcune fotografie e oggetti provenienti dalle collezioni del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, tra cui alcuni modellini aerei donati dai coniugi Grottolo Cav. Daniele e Monica.

“Cento anni dell’Aeronautica Militare. La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni” sarà visitabile dal 7 giugno fino al 3 settembre, secondo i seguenti orari:

da martedì a domenica, ore 10.00-18.00 (Lunedì chiuso, ingresso libero).

Per maggiori informazioni: www.museostorico.it