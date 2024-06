FLP / TN-AA * MOZIONE SÜD-TIROLER FREIHEIT: « ABOLIZIONE COMMISSARIATO GOVERNO BOLZANO? NON SI ELIMINI IL RUOLO DELLO STATO NEL TERRITORIO»

21.53 - venerdì 7 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NON SI TOCCHI IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI BOLZANO!

Abbiamo appena appreso dalla stampa e siamo letteralmente saltati dalla sedia, che il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una mozione della Süd-Tiroler Freiheit per l’abolizione del Commissariato del Governo (altrove Prefetto). La mozione, messa a votazione ha ricevuto 10 sì e 5 no. Mentre 19 consiglieri non hanno partecipato al voto.

Il documento del partito chiede alla Giunta provinciale di avviare le trattative con il Consiglio dei Ministri ed il Governo al fine di abolire il predetto Commissariato. Nel contempo, far trasferire le competenze assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano, inclusa quella sulla sicurezza, nelle mani del “Landeshauptmann” – “Governatore” perché che conosce meglio il territorio! Come noto, la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” non fa politica, però certamente non può tacere di fronte ad un atto che considera grave, visionario e provocatorio.

Ennesima provocazione per tentare di eliminare il ruolo e la rappresentanza dello Stato Italiano in questo territorio. Un atto inaccettabile, censurabile e da ricusare. Comunque, con tutto il rispetto della politica locale (il nostro sindacato è libero, autonomo ed indipendente), facciamo molta fatica ad apprendere che la mozione sia passata con ben 19 consiglieri che non hanno partecipato al voto. In pratica lavandosene le mani in modo abbastanza “Pilatesco”.

Oltretutto, si legge, che tra le competenze da assegnare alla Provincia c’è anche quella sulla sicurezza. Il che vorrebbe dire trasferire ad una ipotetica Polizia Locale il controllo del territorio e la vigilanza della sicurezza, sia dei circa 520.000 abitanti residenti, sia dei milioni di cittadini tra turisti che visitano la Provincia di Bolzano e quelli che l’attraversano con l’autostrada.

È irrealistico pensare che in un mondo sempre più globalizzato e bisognoso di aggregazioni, qualcuno possa ritenere, invece, che l’isolamento giovi ad efficientare i sistemi e lo sviluppo. Addirittura in tema di sicurezza. Dove la cooperazione ed il bisogno degli altri è fondamentale per superare le sfide di una società che deve affrontare la crescente criminalità organizzata ed altro…

Rammentiamo che ad oggi, la sicurezza è affidata alle forze dell’ordine “Statali” che fino a prova contraria ci risultano essere Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco ecc… Cosa facciamo provincializziamo tutti, compresi i dipendenti civili che appartengono a questi comparti?

Oppure, li facciamo intervenire “a chiamata” ed in soccorso solo quando qualcuno non saprà gestire le emergenze? Davvero c’è un progetto di andare a creare uno “staterello” composto da poche anime? Ebbene, la FLP è pronta a mobilitare il personale dipendente e le Istituzioni nazionali per arrestare il tentativo sul nascere, dell’ennesimo assalto alla diligenza…

*

La Segreteria Regionale F.L.P.

G. Vetrone – C. Urgesi