FLP – TN/AA * MINISTRO NORDIO A BRESSANONE: “ HA FIRMATO IL PROTOCOLLO GIUSTIZIA, NOI LO LEGGEREMO A COSE GIÀ FATTE “

23.33 - lunedì 24 luglio 2023

Siamo venuti a conoscenza di un incontro tra il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Presidente della Regione T.A.A. Maurizio Fugatti ed il Vice Presidente Arno Kompatscher.

L’incontro è stato programmato per oggi dall’Ente Regione alle ore 17,30 presso il Comune di Bressanone ed ha per oggetto la firma del protocollo operativo per la gestione amministrativa ed organizzativa degli Uffici Giudiziari regionali.

Naturalmente all’incontro non sono state invitate le OO.SS. rappresentative dei dipendenti dei predetti Uffici di Trento e di Bolzano e ciò, a nostro avviso, oltre ad essere una scorrettezza, è sinonimo che i sindacati, forse, sono un peso e quindi è meglio non coinvolgerli.

C’è però un fatto che non può passare inosservato. Il protocollo operativo per la gestione amministrativa ed organizzativa degli Uffici Giudiziari, figlio della delega sulla Giustizia tra Stato e Regione, dovrebbe essere stato quantomeno oggetto di informazione preventiva al sindacato.

Invece, nulla di tutto ciò. Con il risultato che nessuno sa cosa contiene il medesimo protocollo e che leggeremo a cose già fatte!

Come pure, ad oggi, non si sa nulla dell’Agenzia Regionale sulla Giustizia, annunciata in pompa magna circa tre anni fa con l’intento di riammodernare e ridare dignità agli Uffici Giudiziari…visto che l’Ente Regione avrebbe dovuto fare meglio del “baraccone” Stato!

Uffici Giudiziari che nonostante i concorsi espletati finora (sono stati coperti solo gli ultimi pensionamenti), hanno scoperture tra il 40% e 50% del personale amministrativo. Dati pubblicati e dichiarati nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023.

Al Ministro Nordio, invece, se invitati, avremmo chiesto volentieri:

• come mai il Suo Ministero, competente per la costituzione e l’attuazione dell’Ufficio per il Processo nei Distretti di Corte d’Appello di tutta Italia, sta tollerando che nella sede distaccata di Bolzano quest’ultimo non è operativo, atteso che su numero 28 funzionari previsti si contano solo due presenti e che gli idonei per la Corte d’Appello di Trento sono stati dirottati in quelle per il Veneto e Friuli Venezia Giulia?

• come mai delle 8 posizioni dirigenziali previste per la Corte d’Appello di Trento, competente anche per Bolzano, ci sono solo due dirigenti amministrativi in servizio? Peraltro tutti e due operativi a Bolzano e nessuno a Trento? Cosa si aspetta per ricoprire questi ruoli?

Ecco, la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” in assenza di rispetto per sé e per i circa 400 dipendenti degli Uffici Giudiziari della Regione, pur avendo il diritto ad essere informati ed ascoltati dalle Istituzioni, è costretta a ricorrere alla stampa per far sentire la propria voce. E questo NON VA BENE!

​​​​​​​​*

La Segreteria Regionale FLP

G. Vetrone – C. Urgesi