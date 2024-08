FLP – TN-AA * A22: VETRONE, “ LA PAT SPINGE PER L’UTILIZZO DELL’URBAN PASS? SI ESTENDA LA FASCIA DI FRUIZIONE”

19.34 - venerdì 30 agosto 2024

La Provincia di Trento spinge per l’utilizzo dell’Urban Pass sulla A22 Autostrada del Brennero? Si estenda la fascia di fruizione del servizio!

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, ha apprezzato l’interessante iniziativa della Provincia di Trento a far utilizzare, gratuitamente, l’autostrada A22 a coloro che hanno un contratto di telepedaggio, per decongestionare il traffico in tangenziale e sulla rete stradale durante i lavori di apertura del bypass allo svincolo di Ravina e non solo.

Il limite di questo pregevole provvedimento è dato, a nostro avviso, dalle fasce orarie che vanno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20 nelle giornate comprese dal lunedì al venerdì.

Difatti, alla nostra segreteria sindacale sono arrivate alcune segnalazioni di impiegati che lavorano sia nell’apparato dello Stato, sia in quello dei privati che lamentano di non poter usufruire dell’agevolazione durante le altre ore della giornata e per questo sono costretti a rimanere in colonna per il rientro a casa.

Ricordiamo che moltissimi dipendenti terminano il proprio orario di lavoro prima delle ore 17. E non solo, tanti effettuano anche la pausa pranzo e/o il rientro anticipato presso la propria abitazione senza poter utilizzare l’Urban Pass.

Pertanto, la nostra richiesta è quella di eliminare l’attuale fascia oraria e di estenderla, continuativamente, dalle ore 6 alle ore 20.

Solo così si potrà apprezzare ulteriormente l’iniziativa della Provincia autonoma di Trento che, ribadiamo, va incontro alle necessità di centinaia di automobilisti.

*

Per la Segreteria Regionale FLP

G. Vetrone