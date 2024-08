FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI * REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE: VETRONE, «”AGENZIA DELLA GIUSTIZIA” … E IL SINDACATO?»

20.04 - giovedì 8 agosto 2024

Abbiamo appena appreso che la Giunta Regionale del Trentino Alto Adige ha approvato l’atto organizzativo della nuova Agenzia Regionale della Giustizia. L’obiettivo, si legge, è migliorare l’efficacia e l’efficienza degli Uffici Giudiziari e dei Giudici di Pace.

L’Agenzia è formata da quattro membri, Capi degli Uffici Giudiziari, tra cui un Presidente. Inoltre è prevista la partecipazione di due rappresentanti degli ordini degli avvocati che però potranno esprimere pareri non vincolanti per il buon andamento degli Uffici Giudiziari e dei Giudici di Pace.

Chi è il grande assente? Ad avviso della FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” è il sindacato che, ancora una volta, ne esce sconfitto. Siamo molto dispiaciuti e sconcertati del fatto che la parte politica non abbia ritenuto utile e forse necessario coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori. Almeno nella fase di ascolto e di proposte di pareri non vincolanti così come si è fatto per gli ordini degli avvocati. Soprattutto laddove l’Agenzia avrà il compito di riorganizzare gli Uffici Giudiziari.

Senza presunzione alcuna, pensiamo che il sindacato avrebbe potuto dare qualche suggerimento/consiglio pratico, proveniente dal basso e cioè dai dipendenti, sia nella predetta riorganizzazione degli Uffici, sia nelle esigenze della formazione professionale, di cui, al momento non vi è traccia…

Oltretutto, se la politica ha ritenuto opportuno intervenire con un nuovo organismo e cioè l’Agenzia della Giustizia, vuol dire che in un certo qual modo ha riconosciuto che a distanza di circa sei anni e mezzo dalla Delega sulla Giustizia da parte dello Stato a favore dell’Ente Regione T.A.A., qualcosa non ha funzionato. O meglio, è fallita!

Innanzitutto perché non è stata mantenuta la promessa di dare dignità agli Uffici Giudiziari con una pianta organica congrua rispetto alle esigenze di semplice sopravvivenza dei medesimi Uffici. Rammentiamo che gli Uffici Giudiziari del Distretto di Trento e Bolzano hanno scoperture del 40% del personale amministrativo. Sono dati forniti dalla Giunta Regionale ad una recente interrogazione del gruppo politico Teamk di Bolzano.

Lo stress da lavoro correlato e l’ansia di recarsi al lavoro in un ambiente lavorativo difficile e pieno di insidie, spinge i dipendenti a lasciare l’Amministrazione il prima possibile. Spesso anche con penalizzazione dal punto di vista economico.

Ciò non è più accettabile ed è questo il vero problema che regna nei tribunali di Trento e Bolzano e di cui, a nostro avviso, la nuova Agenzia della Giustizia non ha competenze per poterlo affrontare.

Occorre intervenire urgentemente con un piano assunzionale straordinario, prima di arrivare al collasso di uno dei comparti che in questa regione fino a qualche anno fa, era il fiore all’occhiello del Ministero della Giustizia.

La FLP, chiederà immediatamente di essere audita dal Consiglio dell’Agenzia perché non intende restare fuori da un importante processo di riorganizzazione degli Uffici e del futuro dei lavoratori.

