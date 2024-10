FLP * CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE: VETRONE, «AGLI EX CONSIGLIERI VITALIZI MILIONARI, È UMILIANTE»

23.01 - martedì 15 ottobre 2024

Definire scandaloso e per certi versi immorale l’annuncio dei vitalizi milionari degli ex consiglieri regionali del Trentino Alto Adige è il minimo sindacale. E pensare che tra i nomi cosiddetti eccellenti, ci sono quei politici che per anni hanno fatto il predicozzo ai propri cittadini, assicurandoli che si occupavano di loro costantemente e con grandi sacrifici!

Sacrifici messi in campo, evidentemente, finalizzati a spendere una montagna di soldi per sé e per le loro famiglie. Molto probabilmente neanche il Presidente degli Stati Uniti d’America percepisce somme così esagerate. La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” è indignata e fa davvero tanta fatica a tollerare e cercare di spiegare ai lavoratori con stipendi che si aggirano mediamente sui 1.500 euro al mese, queste volgarità.

Intendiamo ringraziare pubblicamente il consigliere Degasperi e la stampa per aver contribuito a far rendere nota questa vicenda che, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, fa stendere un velo pietoso su vicende che rischiano di rendere disgustoso il solo riferimento a questo tipo di politica e di politicanti.

Politica con la P maiuscola che dovrebbe prendere esempio da una gran parte di società civile che con il proprio tempo libero, volontariato ed in modo assolutamente gratuito consente il funzionamento di tantissime associazioni e non solo… che danno lustro alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per fare politica sana ed autorevole avremmo bisogno di uomini e donne con immensa passione per la cosa pubblica, accompagnata da una giusta ed equa retribuzione e non da compensi sproporzionati. Insomma la politica dovrebbe essere una missione. Sappiamo che probabilmente chiediamo troppo ma, permetteteci -almeno- di sperare…

Giuseppe Vetrone

Segreteria Regionale Flp