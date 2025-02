FLIXBUS * TRASFORMAZIONE FLOTTA: «DA TRENTO PARTONO I PRIMI COLLEGAMENTI A “LNG“, PER RENDERE PIÙ SOSTENIBILI I VIAGGI IN AUTOBUS»

10.58 - giovedì 27 febbraio 2025

Trento diventa protagonista di un nuovo importante progetto che punta a rendere più sostenibili i viaggi in autobus in Italia. Dalla città, infatti, sono ora attivi collegamenti giornalieri effettuati con un particolare autobus FlixBus che utilizza l’alimentazione a LNG (gas naturale liquefatto).

L’autobus è già impiegato sui collegamenti operativi fra Trento e cinque destinazioni nazionali: Bolzano, Milano, Genova e gli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Linate.

La partenza avviene dalla stazione di Lungadige San Nicolò, snodo di rilievo della rete internazionale di FlixBus e collegata con oltre 60 destinazioni sia in Italia che all’estero, da Berlino a Salerno.

L’autobus in questione è dotato di un motore all’avanguardia realizzato da Scania, che consente di utilizzare sia LNG di origine fossile sia Bio-LNG, quindi gas naturale liquefatto di origine biologica.

L’obiettivo di FlixBus è quello di ampliare sempre di più la percentuale di Bio-LNG nella miscela di carburante utilizzata, e di compiere così una graduale transizione verso la fonte di alimentazione più sostenibile con risparmi potenziali significativi in termini di emissioni, fino al 90% in caso di autobus alimentati interamente a Bio-LNG[1].

L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione con Scania e Irizar, rientra nel più ampio processo di trasformazione della flotta FlixBus, che si basa sull’applicazione di soluzioni alternative al Diesel in grado di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni. Fra queste soluzioni, rientrano anche l’elettrico e il biocarburante HVO, anche quest’ultimo testato con successo in Italia a partire dal 2024.

Tale processo rappresenta uno strumento centrale per gli obiettivi di decarbonizzazione del gruppo Flix, che punta all’obiettivo di Net Zero entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello globale.

Da sempre, Flix persegue l’obiettivo di consentire a chiunque di spostarsi in modo più responsabile, fra le altre cose promuovendo il beneficio che la scelta di viaggiare con mezzi collettivi ha per l’ambiente.

Per quantificare tale beneficio, nel 2024 Flix ha confrontato le emissioni dei suoi servizi con quelle di altri mezzi di trasporto, registrando un significativo risparmio di emissioni di CO 2 per passeggero-chilometro. Secondo l’analisi, nel 2023 sono state risparmiate oltre 1 milione di tonnellate di CO 2 grazie alle persone che hanno preferito i servizi Flix a mezzi come l’auto privata o l’aereo.[2]