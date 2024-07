FISM – FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE * ROMA – NOMINE: «ELETTI I NUOVI VERTICI, NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ENTRA IL TRENTINO GIULIANO BALDESSARI»

19.07 - venerdì 19 luglio 2024

Eletti i nuovi vertici della Federazione Italiana Scuole Materne. Nell’ufficio di Presidenza entra il trentino Giuliano Baldessari. A lui sono state assegnate le deleghe ai temi del Terzo Settore. Baldessari sarà anche membro della Fondazione FISM. Dopo l’elezione del neopresidente Luca Iemmi il 22 giugno scorso, il Consiglio Nazionale della FISM – la Federazione Italiana Scuole Materne, punto di riferimento per circa novemila realtà educative frequentate da quasi mezzo milione di bambini- si è riunito il 19 luglio a Roma presso il Palazzo di via della Pigna per la seduta di insediamento e l’elezione dei nuovi organi statutari. Tra i nuovi membri della presidenza c’è Giuliano Baldessari, classe 1952, trentino, sposato con due figli, ingegnere libero professionista. Avrà le deleghe per le tematiche inerenti il Terzo Settore e sarà anche membro membro della Fondazione FISM . Già consigliere FISM nazionale, consigliere della Federazione Provinciale di Trento dal 1991, è presidente della stessa dal 2000, nonché attuale presidente di FISM Trentino.

Con Baldessari sono stati eletti come membri della Presidenza nazionale Mirco Cecchinato (pres. FISM Padova, Dario Cangialosi (pres. FISM Sicilia, eletto anche vicepresidente nazionale ), Simonetta Rubinato (pres. FISM Treviso), Leonardo Alessi (pres. FISM Toscana), Angela Campolo (FISM Calabria). A loro sono stati aggiunti- cooptati dal presidente – Giuseppe Cascino (FISM Torino) e Lara Vannini FISM Bologna). Coordinatore nazionale è stato eletto Stefano Quadraroli (FISM Umbria); vicecoordinatore Monica Capodicasa (FISM Abruzzo)..