FISCO OGGI * ESENZIONE CANONE TV: «LA CONVIVENZA CON PERSONA DIVERSA DAL CONIUGE NON CONSENTE DI ESSERE ESONERATI DAL PAGAMENTO»

Esenzione canone tv. i miei genitori, padre 83 anni, intestatario dell’utenza elettrica, madre 80 anni, risiedono insieme a mio zio di 81 anni (fratello di mio padre). Mio padre ha la pensione minima e mia madre non ha reddito, è casalinga. Mio zio, invece, percepisce la pensione ed anche la pensione di accompagnamento. Hanno diritto all’esenzione del pagamento del canone TV oppure no? Nel limite di 8.000 euro annui di reddito devono essere sommati i redditi di tutti e tre?

Serena

Risponde Andrea Santoro

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non conviventi con altre persone, diverse dal coniuge (o dal soggetto unito civilmente), titolari di un reddito proprio (ad eccezione dei collaboratori domestici, colf e badanti) possono presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007). Nel caso in esame la convivenza con persona diversa dal coniuge non consente di essere esonerati dal pagamento del canone.