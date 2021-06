FISASCAT CISL – TRENTINO * MANIFESTAZIONE CENTRO COMMERCIALE MILLENNIUM – ROVERETO, « ACCOLTE LE RIVENDICAZIONI DEL PERSONALE DI PULIZIE, VERRANNO REINTEGRATE LE 16 ORE MANCANTI »

L’Azienda Papalini di Fano, ha inviato all’O.S. una nota garantendo che le 16 ore mancanti ad oggi al raggiungimento delle 92 ore contrattuali firmato dai 4 lavoratori che svolgono il servizio di pulizie presso il Centro Commerciale Millennium verranno reintegrate in 2 trance, passando dalle attuali 76 ore di servizio di pulizie alle 92 ore:

• le prime 8 ore verranno integrate a partire da lunedì 28 giugno 2021

• le successive 8 ore con il 5 di luglio 2021

I lavoratori e la Fisascat Cisl del Trentino per i motivi sopra descritti, hanno sospeso con effetto immediato il sit-in davanti l’ingresso del centro Commerciale Millennium di Rovereto con la ripresa del normale turno di lavoro in quanto sono state accolte le loro richieste.

Sia la Fisascat che i lavoratori, ringraziano i clienti del Centro Commerciale per la loro solidarietà ed in particolare il signore che questa mattina venuto a conoscenza del motivo della manifestazione ha generosamente offerto del caffè in segno di vicinanza.