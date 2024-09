FININVEST SPA * BANCA MEDIOLANUM: «BENE LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, CHE HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA BCE»

16.50 - giovedì 19 settembre 2024

Fininvest S.p.A. esprime soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha annullato la decisione della BCE del 25 ottobre 2016. Con quella decisione, la BCE aveva negato l’autorizzazione a detenere la partecipazione in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi e di Fininvest stessa.

La presidente del Gruppo Fininvest Marina Berlusconi ha dichiarato: “Oggi è il giorno della vittoria: una vittoria senza se e senza ma. Una vittoria davvero totale, che fa piazza pulita di 10 anni di iniziative ingiuste e prive di fondamento. Meglio tardi che mai, dice il proverbio. Ma oggi è anche il giorno della soddisfazione: le polemiche devono restare fuori dalla porta. E comunque si guardi questa vicenda, finalmente possiamo dire che giustizia è fatta, in onore di Silvio Berlusconi, uno dei più grandi geni imprenditoriali della storia italiana ed europea.”

In particolare, la Corte di giustizia è pervenuta alla statuizione di annullamento ritenendo che l’insieme del provvedimento della Banca d’Italia del 2014 (che aveva ordinato la vendita della partecipazione qualificata in Mediolanum) e della sentenza del Consiglio di Stato del 2016 (che tale provvedimento ha annullato), non avesse determinato l’acquisto di una nuova partecipazione e che dunque non fosse necessaria una nuova autorizzazione. In ordine a tale conclusione, la Corte ha ritenuto non rilevante per il diritto europeo la fusione per incorporazione inversa di Mediolanum in Banca Mediolanum del 2015, che ha avuto come unico effetto il passaggio da una partecipazione indiretta a una partecipazione diretta in Banca Mediolanum.