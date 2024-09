FINCANTIERI * “STAR PRINCESS”: «VARATA A MONFALCONE LA SECONDA NAVE DA CROCIERA A “LNG“, OSPITERÀ 4.300 PERSONE»

08.21 - venerdì 27 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è svolto ieri presso lo stabilimento di Monfalcone il varo di “Star Princess”, la seconda nave da crociera a LNG (gas naturale liquefatto) che Fincantieri sta costruendo per Princess Cruises.

Alla cerimonia di varo erano presenti, tra gli altri, John Padgett, Presidente di Princess Cruises e Cristiano Bazzara, Direttore dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Madrine del varo Chiara del Vecchio, terzo ufficiale di macchina a bordo di “Sun Princess” e Francesca Maraventano, assistente di direzione del cantiere di Monfalcone.

Con circa 178.000 tonnellate di stazza lorda “Star Princess”, gemella di “Sun Princess” costruita anch’essa a Monfalcone e consegnata quest’anno, è la seconda nave più grande finora costruita in Italia, nonché la seconda nave da crociera a LNG che Fincantieri sta costruendo per questo armatore. È anche la seconda nave dual-fuel alimentata principalmente a LNG che entrerà nella flotta di Princess. Il gas naturale liquefatto è la tecnologia di combustibile più avanzata, matura, scalabile e commercialmente sostenibile per l’industria marittima. È inoltre considerato uno dei combustibili fossili più puliti in quanto riduce le emissioni di gas serra ed elimina quasi completamente altre emissioni nell’aria e di particolato.

“Star Princess” è la seconda nella classe Sphere di Princess Cruises, con consegna prevista nell’autunno del 2025. La nuova unità ospiterà circa 4.300 persone e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione.

Princess Cruises è una società armatrice leader a livello internazionale che gestisce una flotta di 17 moderne navi da crociera, trasportando milioni di ospiti ogni anno verso 330 destinazioni in tutto il mondo.