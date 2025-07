FINCANTIERI * RISULTATI AL 30 GIUGNO 2025: «RICAVI A 4.576 MILIONI (+24%) / EBITDA A 311 MILIONI (+45%)»

13.31 - mercoledì 30 luglio 2025

RISULTATI FINANZIARI

Ricavi a euro 4.576 milioni, +24% rispetto a euro 3.681 milioni nel 1H 2024. EBITDA in forte aumento (+45%) a euro 311 milioni (euro 214 milioni nel 1H 2024), trainato dalla crescita in tutti i segmenti di business.

EBITDA margin al 6,8%, in notevole progresso rispetto al 5,8% del 1H 2024 e al 6,3% del FY 2024.

Utile netto nei primi sei mesi del 2025 a euro 35 milioni, a conferma del consolidato ritorno all’utile già raggiunto a fine 2024 (utile netto pari a euro 27 milioni) e in significativo miglioramento rispetto alla perdita di euro 27 milioni del 1H 2024; il risultato d’esercizio adjusted, al netto dei proventi e oneri estranei alla gestione ordinaria o non ricorrenti, è pari a euro 48 milioni, rispetto al risultato netto negativo per euro 10 milioni del 1H 2024.

Posizione finanziaria netta a debito per euro 1.644 milioni, in miglioramento rispetto al dato di fine 2024, pari a euro 1.668 milioni escludendo l’effetto temporaneo dell’aumento di capitale finalizzato all’acquisizione di WASS, con un rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA LTM) pari a 2,7x, in ulteriore riduzione rispetto al rapporto di 3,3x registrato al 31 dicembre 2024.

PERFORMANCE COMMERCIALE

Nuovi ordini acquisiti pari a euro 14,7 miliardi, in crescita del 93% rispetto al 1H 2024 (euro 7,6 miliardi) e pari al 96%del valore record registrato in tutto il 2024, con un book to bill pari a 3,2x, a conferma della forte domanda registrata nei business core del Gruppo

Backlog a euro 41,9 miliardi, in crescita del 35% rispetto al dato di fine 2024, con carico di lavoro complessivo a livelli record, pari a euro 57,7 miliardi, circa 7,1 volte i ricavi del 2024

13 navi consegnate da 8 stabilimenti e 100 navi in portafoglio con consegne previste fino al 2036

GUIDANCE 2025

Fincantieri conferma i target di ricavi e EBITDA margin per il 2025 e migliora la guidance sul rapporto di indebitamento:

Ricavi a circa euro 9 miliardi

EBITDA margin oltre il 7%

Rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) tra 2,7x e 3,0x, in miglioramento rispetto alla precedente guidance “in linea con il 2024”

Utile netto

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”), riunitosi sotto la presidenza di Biagio Mazzotta, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025[1].

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato:

“I risultati che presentiamo oggi non sono solo numeri, ma la fotografia di un’azienda che sta trasformando la complessità del contesto globale in un motore di crescita e di creazione di valore. L’incremento positivo di tutti gli indicatori principali rispetto a un anno fa, dai ricavi (+24%) all’EBITDA (+45%) al miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, è la conseguenza di una disciplina operativa e finanziaria che raccoglie i frutti delle azioni implementate negli ultimi 3 anni e che hanno consentito il consolidamento degli utili conseguiti a fine 2024. Continua la generazione di valore nel lungo periodo, anche a beneficio delle comunità e delle filiere in cui operiamo con un carico di lavoro a livelli record, pari a 57,7 miliardi di euro, che non rappresenta solo una solida base per la crescita futura, ma è la testimonianza della fiducia che i clienti ripongono nella nostra capacità di essere partner strategici nei loro percorsi di trasformazione”.