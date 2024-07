FINCANTIERI * RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024: «RICAVI A 3.681 MILIONI, +0,3% / EBITDA A 214 MILIONI, + 16%»

Principali dati della gestione

Nel primo semestre 2024 prosegue l’implementazione del Piano Industriale 2023-2027, con risultati che si confermano pienamente in linea con gli obiettivi di fine anno, in un contesto di mercato contraddistinto dalla ripresa degli ordinativi nel settore delle navi da crociera e da significative opportunità a livello nazionale e internazionale nella difesa, con sviluppi particolarmente interessanti negli Stati Uniti e nelle macroregioni del Medio Oriente e del sud-est asiatico.

Prosegue anche l’esecuzione della strategia di crescita del Gruppo nel dominio underwater. In data 9 maggio 2024, è stato infatti firmato l’accordo per l’acquisizione della linea di business Underwater Armament Systems (UAS) di Leonardo S.p.A. e, in data 16 luglio 2024, è stato completato con successo l’aumento di capitale da euro 400 milioni funzionale all’operazione, con la sottoscrizione del 100% delle nuove azioni offerte.

Sul fronte dei risultati economici, il semestre è stato caratterizzato da un’importante crescita dei nuovi ordini, che raggiungono euro 7,6 miliardi, circa 3,6 volte gli ordini acquisiti nel primo semestre 2023, spinta in particolare dal settore delle navi da crociera e da export e underwater nel comparto della difesa.

Al 30 giugno 2024, il backlog si attesta a euro 27,4 miliardi, in aumento del 18,7% rispetto a dicembre 2023, con un carico di lavoro complessivo (corrispondente alla somma di backlog e soft backlog) a livelli record pari a euro 41,1 miliardi (5,4 volte i ricavi del 2023), supportato da una forte spinta commerciale in tutti i settori di attività.

La redditività del Gruppo è in forte progresso, con un EBITDA a euro 214 milioni, in aumento del 15,6% rispetto al primo semestre del 2023, e un EBITDA margin al 5,8% (+80 punti base rispetto ai primi sei mesi del 2023).

I ricavi del semestre risultano stabili a euro 3.681 milioni (+0,3% rispetto al primo semestre 2023), con un’ottima performance del business Offshore e una significativa espansione nei Poli Infrastrutture e Sistemi e Componenti Meccanici (quest’ultimo trainato dal consolidamento dell’acquisizione di Remazel, avvenuto in data 15 febbraio 2024). Si registra una leggera flessione dei ricavi nel settore Shipbuilding per la ridefinizione dei piani di produzione di alcune navi, concordata con gli armatori, con un maggiore sviluppo delle attività di produzione atteso nel secondo semestre dell’anno, periodo nel quale è anche prevista l’operatività del contratto di vendita per due PPA (Pattugliatori Polivalenti di Altura) al Ministero della Difesa indonesiano. Alla luce di tali elementi, si confermano pertanto gli obiettivi di ricavi della guidance 2024.

La Posizione finanziaria netta, a debito per euro 2.424 milioni, è in miglioramento rispetto agli euro 2.813 milioni registrati al 30 giugno 2023, con un dato in lieve aumento rispetto al 31 dicembre 2023 (euro 2.271 milioni).