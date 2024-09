FIMMG TRENTINO * VIOLENZA: DI GIANNANTONIO, «SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI MEDICI ED AI SANITARI AGGREDITI IN TUTTA ITALIA»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Solidarietà ai Colleghi Medici ed ai sanitari aggrediti in tutta Italia. Piena solidarietà ai Colleghi aggrediti in queste ore mentre espletavano il proprio servizio a Trento, Bolzano, in Campania, Sardegna ed in tutta Italia”. È quanto affermato dal segretario provinciale Fimmg dr Valerio Di Giannantonio, a seguito della violenza subita da parte di operatori sanitari mentre erano in servizio.

Anche la Fimmg Trentino si stringe attorno al proprio segretario nazionale dr Silvestro Scotti che in queste ore ha inviato una lettera aperta chiedendo un intervento immediato al Capo dello Stato Sergio Mattarella, al quale chiediamo che parli ai cittadini ricordando loro che i medici e il personale sanitario sono un patrimonio da difendere se si vuole ancora un SSN pubblico e conforme alla Costituzione.

“Le aggressioni di questi giorni ai medici ed ai sanitari in servizio è un fatto grave che va condannato e ci auguriamo – continua Di Giannantonio – protezione e supporto per chi invece lavora per la salute e per la vita. Solo pochi mesi fa si era riunito il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza a seguito dell’aggressione ad una Collega in servizio di Guardia medica. Alcuni passi avanti sono stati fatti, ci sono le proposte di strutturazione dei Servizi in sedi aziendali protette, ma c’è ancora tanto da lavorare senza più rimandare perché tra poco non ci saranno più medici e sanitari disposti a rischiare. Istituzioni e cittadini devono prendersi carico della tutela dei medici e degli operatori del Sistema Sanitario Nazionale, se non vogliono far saltare il patto sociale con chi dedica la propria esistenza alla tutela della salute pubblica.”

Il Segretario Generale Provinciale Fimmg Trentino dr Valerio Di Giannantonio