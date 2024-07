FIMMG TRENTINO * APSS: DI GIANNANTONIO, «CONFERMATO DIRETTORE GENERALE ANTONIO FERRO, ORA COLLABORAZIONE ANCORA PIÙ INTENSA»

12.58 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Confermato Il Direttore Generale APSS Antonio Ferro. Le congratulazioni di Di Giannantonio (Fimmg Trentino): «Con lui un consolidato rapporto nell’interesse della salute dei cittadini, ora collaborazione ancora più intensa»

rivolgo le mie più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro al confermato Direttore Generale di APSS Dr Antonio Ferro. In questi anni abbiamo costruito un consolidato e proficuo rapporto nell’interesse della tutela della professione dei medici di medicina generale e della salute dei cittadini. Superata la “straordinaria” criticità pandemica ora ci attende un lavoro che riporti “ordinarietà” nei rapporti tra cittadini e sistema sanitario nazionale e provinciale. Condividiamo con i vertici politici ed aziendali le direttrici su cui insistere: governo delle liste d’attesa in un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, sostegno al lavoro del Pronto Soccorso per un accesso appropriato cui può contribuire una maggiore risposta della sanità territoriale, prevenzione per garantire la sostenibilità del sistema dato l’invecchiamento della popolazione e la denatalità. La Provincia Autonoma di Trento ha ottenuto risultati eccellenti in diverse aree di assistenza, come riportato nel monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia per l’anno 2022.

Tuttavia, l’area distrettuale ha evidenziato alcuni margini di miglioramento, con un punteggio di 76,4 rispetto a 79,3 dell’anno precedente. In particolare, gli indicatori critici sono emersi riguardo ai tempi di attesa, al numero di deceduti per cause di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative e nell’assistenza domiciliare, Sebbene insistano su questi dati problemi di flussi informatici ed i parametri 2023 e 2024 siano in miglioramento, condividiamo l’urgenza di lavorare su questi temi come già stiamo facendo con i progetti obiettivo dedicati al governo dell’appropriatezza prescrittiva ed al fast track radiologico dedicato alla medicina generale. Provincia e APSS dimostrano attenzione e rivendicano disponibilità di risorse che vogliamo siano concrete nelle delegazioni trattanti in essere nei prossimi accordi provinciali ed aziendali. Gli altri indicatori confermano l’efficacia del lavoro dei MMG trentini rispetto al punteggio massimo ottenuto nell’indicatore D03C= Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco e D14C = Consumo di farmaci sentinella/traccianti/antibiotici.

La medicina generale può e deve avere un ruolo di promozione ed erogazione anche nelle vaccinazioni dell’adulto tout court come previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale 2023- 2025 con particolare riferimento al soggetto fragile per patologia, fattori comportamentali/occupazionali o vulnerabile per condizione socioeconomica, direzione

esplicitata anche nei documenti delle Società Scientifiche Simit e Siti, di cui il Direttore Generale è stato Presidente rendendo onore alla nostra Provincia.

Dr Valerio Di Giannantonio

Segretario Generale Provinciale Fimmg Trentino