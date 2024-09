FIMMG – ROMA * MEDICINA GENERALE: SCOTTI, «SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI ABRUZZESI, IL TEMPO DELLE ATTESE SI STA ESAURENDO»

14.23 - giovedì 12 settembre 2024

Medicina generale, Silvestro Scotti (Fimmg): «Solidarietà ai colleghi abruzzesi, il tempo delle attese si sta esaurendo». «Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai colleghi di Pescara che sono giustamente preoccupati e stanchi per le condizioni nelle quali, ogni giorno, sono chiamati a garantire assistenza ai cittadini». Le parole del Segretario Generale Fimmg, Silvestro Scotti, si riferiscono allo stato di agitazione proclamato dalla sezione abruzzese del sindacato dei medici di medicina generale.

Al centro di un malessere ormai dilagante sul territorio nazionale ci sono in questo caso la paura per la dilagante violenza fisica e verbale, una gestione della medicina del territorio a dir poco carente, la mancata sostituzione degli organici in pensione e persino il rischiano per i medici della continuità assistenziale di dover restituire le somme delle indennità di rischio.

«Temi che si ripetono e si sommano alle carenze che la Federazione sta segnalando ormai da tempo – conclude Scotti, che avverte – il tempo dell’attesa si sta rapidamente esaurendo, molto presto tireremo una linea e, in assenza di risposte concrete, faremo valere i nostri diritti a tutela della categoria e della giusta pretesa dei cittadini di poter contare su un’assistenza territoriale efficace, efficiente e proattiva rispetto agli obiettivi di salute».