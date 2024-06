FIMMG – FEDERAZIONE MEDICI FAMIGLIA * CONSIGLIO NAZIONALE: SCOTTI, «BENE L’AVANZAMENTO PROCEDURE DI ATTUAZIONE LEGGE, PER LA STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO»

09.07 - domenica 30 giugno 2024

MOZIONE CONSIGLIO NAZIONALE FIMMG

Il Consiglio Nazionale della FIMMG riunito a Roma in data 29 Giugno 2024 presso l’Hotel Cardo a Roma, sentita la relazione del Segretario Generale Nazionale, Silvestro Scotti,

la approva.

In particolare, il Consiglio Nazionale plaude al riavvio e all’avanzamento delle procedure di attuazione della legge, promossa da FIMMG, che prevede la fornitura ai medici di medicina generale della strumentazione per la diagnostica di primo livello, sostenuto dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero che ha trasmesso alle Regioni la richiesta di rilevazione dettagliata dei fabbisogni.

Il Consiglio Nazionale

condivide la necessità di incrementare l’attività di FIMMG per lo sviluppo di strumenti a sostegno all’autonomia organizzativa, come le società di servizio per la fornitura dei fattori di produzione dell’assistenza, al fine di supportare la creazione delle forme associative della medicina generale e del lavoro di equipe, la realizzazione delle sedi principali delle AFT e degli Spoke, anche attraverso le progettualità proposte dall’ENPAM.

Il Consiglio Nazionale

esprime apprezzamento per l’impegno assunto da parte del Governo nell’affrontare il problema delle liste di attesa, pur ritenendo insufficienti politiche finalizzate soltanto a incrementare l’offerta senza nel contempo qualificare la domanda, rafforzando il ruolo del medico di medicina generale nel governo dei percorsi assistenziali.

Il Consiglio Nazionale

richiede con forza al Ministro Orazio Schillaci, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga, al Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità Marco Alparone e al Coordinatore della Commissione Salute Raffaele Donini, di procedere in tempi rapidi all’approvazione dell’Atto di indirizzo per l’apertura delle trattative per l’ACN 2022-2024, per l’adeguamento dei compensi all’inflazione e per la regolamentazione dei rapporti con la medicina generale nell’attuazione del PNRR e del DM77.

Il Consiglio Nazionale

plaude all’istituzione del Tavolo AIFA finalizzato alla revisione, aggiornamento e semplificazione dei Piani Terapeutici e delle Note AIFA, di cui fanno parte per FIMMG il Segretario Nazionale Silvestro Scotti insieme con Roberto Venesia e Claudia Aiello, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore dell’area strategica FIMMG del Farmaco; esprime soddisfazione per la nomina di Walter Marrocco, componente della Commissione Scientifica ed Economica dell’AIFA, quale vice-coordinatore di suddetto tavolo.

Il Consiglio Nazionale

in riferimento alla recente normativa sulla Autonomia Differenziata, auspica che i LEP relativi alla sanità possano rappresentare lo stimolo necessario per raggiungere uniformità, equità, universalità dell’assistenza sanitaria in tutto il Paese e in relazione a tale obiettivo nell’ambito della medicina generale ricorda e sottolinea quando già sancito dall’ACN, ovvero che l’Accordo Collettivo Nazionale si caratterizza come momento organizzativo ed elemento unificante del S.S.N., nonché come strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori, risultando di conseguenza il livello di negoziazione regionale, attraverso gli AIR, finalizzato a realizzare obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuare i principi e i criteri concertati a livello nazionale.

Approvata all’unanimità

MOZIONE CONSIGLIO NAZIONALE FIMMG RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

Il Consiglio Nazionale, riunito a Roma in data 29 Giugno 2024 presso l’Hotel Cardo a Roma,

sentita la relazione sul rendiconto economico consuntivo 2023 del Tesoriere, consolidata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

la approva.

Approvata con un astenuto

MOZIONE CONSIGLIO NAZIONALE FIMMG RENDICONTO ECONOMICO PREVENTIVO

Il Consiglio Nazionale, riunito a Roma in data 29 Giugno 2024 presso l’Hotel Cardo a Roma,

sentita la relazione sul rendiconto economico preventivo 2024 del Tesoriere, consolidata dal parere favorevole del Collegio dei Revisore dei Conti,

la approva.

Approvata all’unanimità