FIGC * NAZIONALE UNDER 15: « ITALIA TRAVOLGENTE, 5-2 ALLA POLONIA»

18.45 - martedì 11 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Continua a volare la Nazionale Under 15 del tecnico Enrico Battisti che, vincendo con un netto 5-2 sulla Polonia nella prima delle due amichevoli in programma al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma, ha centrato la terza vittoria consecutiva in altrettanti incontri nel 2025, dopo i successi contro la Slovenia a gennaio (1-0 e 2-0).

Gli Azzurrini sbloccano la partita al 12′ con Mattia Guaglianone, centrocampista della Roma. Il raddoppio arriva al 46′ con l’attaccante del Borussia Mönchengladbach, Maximilian Donner, prima che Pietro Salvai, centravanti della Juventus, realizzi la rete del 3-0 al 47′. I polacchi, dopo aver accorciato le distanze al 52′ con l’attaccante dell’Arka Gdynia, Adam Łukasiewicz, subiscono altri due gol, al 65′ e al 66′, entrambi messi a segno da Federico Croci, talento della Fiorentina. All’80’+5, la Polonia riduce nuovamente le distanze con l’attaccante del Pogoń Szczecin, Mateusz Andrzejkowic.

Enrico Battisti, tecnico della Nazionale Under 15

“Siamo scesi in campo per vincere – sottolinea il tecnico azzurro – come sempre, ma non ci aspettavamo un risultato così ampio. Studiando la Polonia, ci era sembrata una buona squadra, con calciatori di qualità e un modo di giocare uomo contro uomo che avrebbe potuto metterci in difficoltà. Siamo stati bravi a trovare le soluzioni giuste e ci siamo messi nelle condizioni di rendere al meglio, meritando una vittoria così”.

PARTITA.

L’Italia scende in campo con un 4-3-1-2, schierando Scaglione alle spalle della coppia d’attacco formata da Donner e Salvai. La Polonia risponde con un 3-5-2, affidando a Łukasiewicz il ruolo di regista.

Gli Azzurrini partono forte e mettono subito pressione ai polacchi. Dopo un primo tentativo di Scaglione dalla distanza, terminato alto, è Guaglianone a sbloccare il match al 12′: mancino preciso dal vertice sinistro dell’area piccola e palla che si infila sul primo palo, lasciando di sasso Licznerski. La squadra di Lasocki prova a reagire, ma la chance più pericolosa arriva su calcio d’angolo: traiettoria insidiosa di Łaszczyk dalla sinistra che attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni, sfiorando il palo. Prima dell’intervallo, è ancora Scaglione a prendersi la scena: punizione dai 25 metri e grande intervento del numero 12 avversario, che vola sulla sinistra per deviare il pallone destinato all’incrocio.

Mattia Guaglianone, centrocampista della Roma, autore dell’1-0 azzurro al 12′

Nella ripresa l’Italia non allenta la presa e, dopo il raddoppio di Donner al 46′ – destro preciso che batte Licznerski – arriva il 3-0 con Salvai. Il numero 19 azzurro capitalizza al volo con il mancino un perfetto cross dalla destra di Bernamonte. La Polonia tenta di reagire e, al 52′, accorcia con Łukasiewicz, bravo a controllare il lancio di Malan e a infilare Vischi con un destro in scivolata. Nonostante il gol subito, gli Azzurrini non perdono ritmo: a distanza di pochi minuti, Croci, subentrato a Salvai, scrive il proprio nome nell’elenco dei marcatori per ben due volte.

Prima sigla il 4-1 con un tocco ravvicinato, poi, un minuto dopo, si ripete con un colpo di testa su assist dalla destra. La Polonia non riesce a fermare l’assalto degli Azzurri che ci provano prima con Scaglione, il cui pallonetto è miracolosamente salvato sulla linea di porta da un difensore avversario, poi con Pipitò, ma il mancino rasoterra dai 20 metri del numero 21 azzurro non impensierisce il portiere avversario. Nel finale, nell’ultimo minuto di recupero, arriva la seconda rete polacca, con Andrzejkowic sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra.

L’Italia tornerà in campo per affrontare nuovamente i pari età polacchi giovedì 13 febbraio (ore 11, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma: “Il nostro obiettivo – aggiunge Battisti – è quello coinvolgere tutti i ragazzi per permettergli di fare un’esperienza in ambito internazionale. Possiamo ritenerci fortunati, perché abbiamo a disposizione 22 titolari”.

LA LISTA GARA

ITALIA-POLONIA 5-2 (1-0 pt)

La Nazionale Under 15 sul Campo 3 “Gianluca Vialli” del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di Roma

Italia (4-3-1-2): Vischi; Foroni (18’st Mazzotta), Damonte (37’st Berthé), Ghiotto © (37’st Troiano), De Sario (18’st Samà); Castagnoli (1’st Bernamonte ©), Olivieri (32’st El Hafid), Guaglianone (32’st Schiffini); Scaglione (32’st Fatih), Salvai (18’st Croci), Donner (18’st Pipitò).

A disp.: Bettinelli (P).

All.: Enrico Battisti.

Polonia (3-5-2): Licznerski; Suchodól, Putrzyński, Kuc; Brzeziński (12’st Garwolinski), Łukasiewicz, Łaszczyk (29’st Baszczyk), Mazan © (40’+2st Nowakowski), Leśniak (12’st Zajaczkowski); Nsangou (12’st Brzózka ©), Pućka (12’st Andrzejkowic).

A disp.: Olsztyn (P), Jaster, Stępniewski.

All.: Rafał Lasocki.

Arbitro: Edoardo Panici (ITA). Assistenti: Valerio Fatati (ITA) e Lorenzo Cagiola (ITA). Quarto ufficiale: Giorgio Catalani (ITA).

Marcatori: 12’pt Guaglianone (ITA), 6’st Donner (ITA), 7’st Salvai (ITA), 12’st Łukasiewicz (POL), 25’st Croci (ITA), 26’st Croci (ITA), 40’+5st Andrzejkowic (POL).

Note: ammonito Mazzotta (ITA) al 28’st, El Hafid (ITA) al 36’st. Recupero 0’pt, 4’st.