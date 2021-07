FIERECONGRESSI SPA * EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS: « TORNANO IN PRESENZA DAL 18 AL 20 LUGLIO CON 406 ESPOSITORI PROVENIENTI DA 31 PAESI, VIDEOCONFERENZA CON IL MINISTRO DI MAIO (DOMENICA ALLE 10.30) »

Expo Riva Schuh & Gardabags tornano live. Da domenica 18 a martedì 20 luglio 2021 al quartiere fieristico di Riva del Garda si rinnova l’appuntamento con il marketplace dedicato alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio, a oltre un anno di distanza dall’ultimo evento in presenza. La manifestazione, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, riunirà in un unico luogo 406 espositori provenienti da 31 Paesi del mondo e buyer da tutta Europa a conferma, ancora una volta, del suo ruolo di primo piano e di punto di riferimento del settore nazionale e internazionale.

“I numeri delle aziende espositrici, circa un terzo di quelli che siamo abituati a registrare rappresentano un importante traguardo che testimonia la volontà di Expo Riva Schuh & Gardabags di contribuire attivamente alla ripartenza, sia a livello locale grazie alla sua riconosciuta capacità di generare indotto in termini turistici ed economici, sia sul territorio italiano per un settore merceologico che, al netto delle difficoltà, si mostra più vivace e competitivo che mai” – ha commentato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi.

“Per mesi ci siamo preparati al ritorno di un’edizione in presenza e in piena sicurezza e, oggi, il percorso di evoluzione di Expo Riva Schuh & Gardabags raggiunge finalmente questa tappa, mantenendo alti standard qualitativi anche grazie al proficuo rapporto con consorzi, associazioni di categoria e istituzioni” – ha dichiarato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.

Un rapporto chiave, quello con le istituzioni, che sarà sottolineato anche dall’inaugurazione del nastro che vedrà protagonista, in videoconferenza, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che aprirà i lavori della 95ma edizione della kermesse alle ore 10.30 di domenica 18 luglio, nella hall principale del quartiere fieristico.

A corredo dei tre giorni della manifestazione anche due esclusivi momenti di incontro e confronto organizzati nella location rivana Spiaggia Olivi, che sarà teatro nella sera di domenica 18 dell’evento riservato a operatori, stampa e istituzioni Food&Shoes Gala Dinner e lunedì 19 della consueta cena organizzata da Assoprov per tutti i suoi associati, di cui oltre 40 presenti in fiera come espositori.

E non è tutto. La manifestazione fisica proseguirà nel suo percorso di trasformazione a vero e proprio hub internazionale di networking tra i protagonisti della filiera e mostrerà la sua ricchezza in un’edizione completata da un’experience digitale a tutto tondo per dare vita a un evento ibrido capace di combinare in giuste proporzioni online e offline.

Se l’esperienzialità della fiera in presenza è un elemento imprescindibile per un prodotto che va vissuto, toccato e visto de visu per essere apprezzato nella sua interezza, infatti, la nuova piattaforma digitale ha permesso di coltivare il rapporto virtuoso con la community di Riva del Garda anche nei mesi passati e di continuare a farlo con le 122 aziende che hanno deciso di partecipare virtualmente all’edizione in partenza.

Expo Riva Schuh & Gardabags è pronta quindi ad accogliere la sua community al quartiere fieristico di Riva del Garda dal 18 al 20 luglio 2021 all’insegna della sicurezza, grazie all’adozione di uno strutturato protocollo safebusiness – relativo all’accesso e alla permanenza in fiera – in accordo con le regole sanitarie emanate a livello nazionale ed europeo.