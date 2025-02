FICG – SCUOLA ALLENATORI * «TRASFERTA LONDINESE PER GLI ALLIEVI DEL MASTER UEFA PRO, I CORSISTI AL CHELSEA PER UNO STAGE FORMATIVO»

12.29 - mercoledì 12 febbraio 2025

Trasferta inglese per gli allievi della Scuola Allenatori di Coverciano: i corsisti del Master UEFA Pro – il massimo livello di formazione per un tecnico – sono infatti da ieri a Londra, nella casa del Chelsea, per uno stage formativo in una delle realtà più ambiziose del calcio d’oltremanica.

Un’accoglienza straordinaria ha messo da subito a proprio agio gli aspiranti allenatori UEFA Pro – accompagnati dal direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri; dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti Mario Beretta, Ferretto Ferretti e Antonio Gagliardi – che per due giorni saranno ospiti dei Blues guidati da Enzo Maresca. Il tecnico italiano, mister del team londinese, è infatti il padrone di casa che ha mostrato direttamente in mattinata, nella giornata di ieri, le proprie metodologie di lavoro, con gli allievi a bordocampo ad assistere a una seduta di allenamento. Quindi, nel pomeriggio, una lezione frontale in aula, per spiegare le proprie idee tattiche, soffermandosi nel dettaglio su come alleni la fase difensiva.

Maresca ha inoltre ricordato ai corsisti la sua esperienza vissuta da allievo della Scuola Allenatori federale e di quando i suoi compagni di studio erano andati al ‘suo’ West Ham, per uno stage formativo, per apprendere quanto più possibile dal tecnico Pellegrini (di cui lo stesso Maresca era vice, nella stagione 2018/2019).

Stamattina nuovo allenamento visionato dal vivo e nel pomeriggio le lezioni in aula a cura dello staff tecnico del Chelsea.

Quello ai Blues rappresenta il secondo stage formativo di questa stagione per gli allievi del corso UEFA Pro, che appena due settimane fa avevano fatto visita al Como di Fabregas.