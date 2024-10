FIASO * MANOVRA: MIGLIORE, «SEGNALI POSITIVI PER LA SANITÀ, CENTRALITÀ A PERSONALE E LAVORO»

11.46 - mercoledì 16 ottobre 2024

Manovra: “Segnali positivi per la sanità, centralità al personale e al lavoro”. Migliore: “Siamo stati ascoltati: dal reclutamento alla retribuzione, ma anche per il rilancio di alcune specializzazioni mediche”.

Le misure per la sanità in legge di bilancio, presentate in Consiglio dei ministri, soddisfano le aspettative delle aziende sanitarie, perché restituiscono centralità al tema del personale e introducono strumenti innovativi e concreti per rendere più attrattivo il lavoro nella sanità pubblica. Siamo stati ascoltati: dal reclutamento alla retribuzione, ma anche per il rilancio di alcune specializzazioni mediche di cui c’è grande bisogno iniziando da anestesisti, medici dell’emergenza-urgenza, infettivologi”.

Lo scrive in una nota il presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giovanni Migliore. “Accogliamo con particolare soddisfazione l’apertura sulla nostra proposta di adozione di una flat tax per l’indennità di specificità medica, che aumenta così le retribuzioni dei professionisti. Segnali positivi per la sanità pubblica – conclude Migliore – che vanno inseriti nel quadro generale di complessità politico-economica e di rigore sui conti pubblici del nostro Paese”.