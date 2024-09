“FESTIVAL INTERNAZIONALE GIORNALISMO INVESTIGATIVO” * 10MO ANNO ATTIVITÀ: «DAL 18 AL 22 SETTEMBRE A MODENA LA PIÙ IMPORTANTE KERMESSE DI SETTORE»

15.09 - sabato 14 settembre 2024

Lunedì conferenza stampa – Presentazione DIG Festival, festival internazionale di giornalismo investigativo.

Dal 18 al 22 settembre Modena ospita il più importante festival europeo dedicato al giornalismo investigativo e di reportage:DIG Festival. L’indagine dei disastri ambientali in Europa, gli estremismi e i nuovi fascismi, gli scenari di guerra a Gaza e in Ucraina, le disuguaglianze sociali e civili, la criminalità organizzata, l’intelligenza artificiale e il futuro di Internet, l’attacco alla libertà di informazione: oltre 100 eventi in cinque giorni.

Dopo il successo del 2023, con oltre 10mila presenze, DIG festeggia i suoi primi dieci anni con un programma ancora più ricco, con talk, proiezioni, workshop, mostre d’arte, concerti, oltre all’assegnazione dei DIG Awards 2024 e del DIG Pitch.

CONFERENZA STAMPA

lunedì 16 settembre ore 11.30

Fondazione Collegio San Carlo – Sala Verde

Via San Carlo 5, Modena

Con i direttori artistici del Festival Alberto Nerazzini e Valerio Bassan intervengono:

Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

Andrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura del Comune di Modena

Gianni Cottafavi, Responsabile Settore Attività Culturali della Regione Emilia-Romagna

Matteo Tiezzi, Presidente della Fondazione di Modena

Vittorio Lugli e Edith Barbieri, Presidente e Direttore Generale Fondazione Collegio San Carlo