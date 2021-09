FERROVIE STATO * LINEA BOLZANO – VERONA: « DALLE ORE 9.20 CIRCOLAZIONE ALTERNATA IN PROSSIMITÀ DI MATTARELLO, PER L’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA DA PARTE DI UN TRENO »

Linea Bolzano – Verona: dalle ore 9.20 circolazione alternata in prossimità di Mattarello per l’investimento di una persona da parte di un treno.

Sulla linea Bolzano – Verona, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Mattarello per l’investimento di una persona da parte di un treno. Dalle ore 9.20 riattivato binario tra Rovereto e Mattarello ed attivata circolazione alternata. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti.

Treni attestati a Trento e Rovereto, attivato servizio sostitutivo con autobus.