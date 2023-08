FERROVIE STATO ITALIANE * CIRCONVALLAZIONE: « APERTO IL PRESIDIO INFORMATIVO ALL’INTERNO DEL “TRENTO LAB“, PER AGGIORNAMENTI SUI LAVORI »

16.15 - martedì 29 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Il personale sarà presente ogni martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Prende vita a Trento il punto informativo di Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, per raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, con aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori della Circonvallazione ferroviaria.

All’interno del Trento Lab – in via Belenzani 3, angolo via Manci 2, piano terra Torre Mirana – Palazzo Thun – a partire dal 31 agosto fino all’apertura dell’infopoint ufficiale presso la stazione, sarà presente il personale di Italferr per condividere con il territorio gli aggiornamenti legati all’opera.

Un presidio informativo dove sarà possibile avere notizie e indicazioni su avanzamento e logistica dei cantieri, apprestamenti per la mitigazione dell’impatto dei cantieri, occupazioni temporanee e definitive, impostazione e primi esiti del monitoraggio ambientale, analisi in corso nell’area di Trento nord. I cittadini che visiteranno l’infopoint potranno così avere una panoramica del progetto della Circonvallazione ferroviaria e anche degli altri progetti ferroviari che interessano la Provincia Autonoma di Trento.

Il personale di Italferr sarà presente due volte a settimana, ogni martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30.

Il progetto della Circonvallazione ferroviaria di Trento è finalizzato a incentivare lo shift modale su ferro del trasporto merci, anche in vista della crescita dei flussi nei prossimi anni con l’attivazione del Tunnel Ferroviario del Brennero. L’opera, inserita nel corridoio europeo Scandinavo-mediterraneo, è infatti uno dei lotti prioritari del potenziamento della linea ferroviaria Verona – Fortezza, accesso sud al già menzionato tunnel del Brennero. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13 chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna, che permetterà di allontanare dalla città il flusso del traffico ferroviario merci, con un abbattimento sensibile dell’inquinamento acustico e delle vibrazioni. L’interramento previsto della linea storica consentirà inoltre di ricucire il tessuto urbano oggi diviso dai binari e di liberare spazio che sarà in parte utilizzato a favore di un trasporto urbano pubblico più efficiente e sostenibile. La nuova infrastruttura avrà origine dalla linea ferroviaria esistente Verona – Brennero, all’altezza di Roncafort, e si ricollegherà a sud in zona Acquaviva. La fase realizzativa sarà accompagnata dall’Osservatorio ambientale istituito da Provincia Autonoma e Comune di Trento.