FERRARI * SECONDO TRIMESTRE 2024: «RICAVI NETTI A EURO 1.712 MILIONI A + 16,2% / • UTILE NETTO ADJUSTED A 413 MILIONI»

13.09 - giovedì 1 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) annuncia oggi i risultati preliminari consolidati relativi al secondo trimestre e al semestre concluso il 30 giugno 2024:

Ricavi netti pari a Euro 1.712 milioni, in crescita del 16,2% rispetto all’anno precedente; consegne totali pari a 3.484 unità, in aumento del 2,7% rispetto al secondo trimestre 2023

• Adjusted EBIT(1) pari a Euro 511 milioni, in crescita del 17,0% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’adjusted EBIT(1) pari al 29,9%

• Utile netto adjusted(1) pari a Euro 413 milioni e utile diluito per azione adjusted(1) pari a Euro 2,29

• Adjusted EBITDA(1) pari a Euro 669 milioni, in aumento del 13,7% rispetto all’anno precedente, con

un margine dell’Adjusted EBITDA(1) pari al 39,1%

• Generazione di free cash flow industriale(1) pari a Euro 121 milioni

“Siamo lieti di annunciare risultati finanziari eccellenti nel secondo trimestre del 2024, che dimostrano ancora una volta una solida esecuzione e crescita continua. I nostri ricavi netti e la redditività sono aumentati a doppia cifra grazie al mix di prodotti più elevato e all’accresciuta domanda per personalizzazioni, che ci ha portato ad alzare al guidance per il 2024”, ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. “Il trimestre ha visto anche l’inaugurazione del nuovo e-building, durante una settimana di eventi incentrati sull’innovazione sostenibile con i nostri stakeholder, e la nuova vittoria alla 24 Ore di Le Mans”.