FERRARI (PD – TRENTINO) * SICUREZZA SUL LAVORO: « IMPENSABILE DOVERE PROSEGUIRE LA TRAGICA CONTA DELLE VITTIME, È NECESSARIO CHE LA POLITICA SI ASSUMA NUOVE RESPONSABILITÀ »

11:01 - 20/12/2021

Davanti all’ennesimo incidente sul lavoro, come quello occorso in questi giorni nella conceria “S. Anna” in Vallarsa e che fortunatamente non si è risolto in un dramma, è necessario che la politica si assuma nuove responsabilità, al fine di adottare strumenti utili ad un maggior controllo sulla sicurezza nei posti di lavoro.

È impensabile infatti dover proseguire la tragica conta delle vittime del lavoro che sta segnando questi ultimi anni, nel nostro Paese ed anche in Trentino. Va quindi individuata subito una risposta, anche attraverso tecniche di concertazione fra le parti sociali ed i datori di lavoro, concertazione che il governo dell’autonomia deve assumere come prioritaria ed urgente, proprio per evitare altri incidenti e, soprattutto, altre vittime.

Lavorare non dev’essere un pericolo quotidiano, ma un risposta di crescita individuale e sociale ed è con quest’auspicio che il Gruppo consiliare provinciale del P.D. esprime un pensiero di solidale vicinanza alla lavoratrice della conceria “S. Anna” e confida in una rinnovata attenzione istituzionale su tale delicata e strategica tematica.

Sara Ferrari

Presidente del Gruppo cons. Pd