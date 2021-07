FERRARI (PD) * MANOVRA ASSESTAMENTO – PROPOSTE: « RISORSE PER GARANTIRE SCUOLA IN PRESENZA / URGENTE RIFORMA P.A. LOCALE / MIGLIORE GESTIONE DEI GRANDI CARNIVORI »

Le proposte Dem per migliorare la manovra di assestamento della Giunta Fugatti. Gli Ordini del giorno dei consiglieri del Pd del Trentino in corso di discussione in aula sono molteplici ed articolati su diverse tematiche. L’obiettivo comune delle proposte è quello di portare dei miglioramenti ed aggiustamenti a una manovra di bilancio “che – ribadiscono – manca di risorse mirate a rafforzare il futuro dell’economia e della società trentina”.

Segue una selezione delle principali questioni messe in evidenza negli Odg in discussione oggi.

Risorse per garantire scuola in presenza nel prossimo anno scolastico (dal trasporto pubblico alle classi aggiuntive) e l’aumento del personale dell’Agenzia del lavoro e dei Centri per l’impiego, a favore dei disoccupati chiede la Capogruppo Sara Ferrari.

Il consigliere Alessio Manica incentra due Odg sul collegamento ferroviario con l’aereoporto Catullo e sulla proroga degli aiuti per i mutui per la ristrutturazione delle abitazioni.

La necessità di salvare la gestione comunale della risorsa acqua e nuove misure per l’assegnazione dei contributi previdenziali ai lavoratori colpiti dalla crisi, sono temi al centro degli Odg del consigliere Alessandro Olivi.

Giorgio Tonini ribadisce la necessità di una urgente riforma della P.A. locale con stanziamento di risorse per il contratto del pubblico impiego, e chiede poi alla giunta di istituire un tavolo permanente con il Comune di Trento per le opere pubbliche e la permuta dell’ex Atesina.

Una migliore e più efficace gestione dei grandi carnivori la chiede il consigliere Luca Zeni che in altri due Odg sollecita la promozione delle vaccinazioni anti covid e la realizzazione della barriere anti rumore a Marter in sostegno alla petizione popolare.

Cons.ra Sara Ferrari- Capogruppo PD del Trentino