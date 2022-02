FERRARI (PD) – INTERROGAZIONE * SCUOLA – DAD: « LA PAT INTERVENGA CON INIZIATIVE STRAORDINARIE, PER RECUPERARE IL DEFICIT DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI »

16:53 - 4/02/2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Scuola: intervenire con iniziative straordinarie per recuperare il deficit di apprendimento degli studenti.

Gli esiti di una ricerca svolta tra studenti e docenti delle scuole trentine nell’ambito di un più ampio monitoraggio di cui si è discusso nell’ultima seduta della Quinta commissione e hanno evidenziato come nel corso di due anni di pandemia i livelli di apprendimento degli studenti si siano ridotti in modo trasversale in tutti gli ordini e gradi di scuola, impattando inevitabilmente anche sul livello delle competenze e delle conoscenze degli studenti.

Le prove Invalsi hanno, inoltre, mostrato che se sono aumentati i livelli più alti, tuttavia, sono diminuiti i più bassi, ma la scuola deve tutelare soprattutto i più deboli.

Su questo tema la consigliera Sara Ferrari, capogruppo del Partito democratico, ha depositato oggi un’interrogazione a risposta immediata, in vista della seduta del Consiglio provinciale del prossimo 8 febbraio (v. allegato) per sapere all’assessore competente quali azioni straordinarie si intendano mettere in campo al più presto per far recuperare agli studenti il gap di apprendimento che rischia di danneggiarli nel prosieguo dei loro studi.

*

Sono previsti interventi straordinari per recuperare il deficit di apprendimento degli studenti? Nella scorsa seduta della Quinta commissione è stato presentato un monitoraggio degli aspetti di due anni di pandemia sui livelli di apprendimento degli studenti. E’ stato constatato un calo significativo delle competenze e conoscenze. Queste informazioni unite ai risultati dei dati Invalsi evidenziano in modo trasversale un problema generalizzato in tutti gli ordini e gradi di scuola. Una realtà da imputare complessivamente alle difficili condizioni della didattica determinate dall’emergenza pandemica di que-sti ultimi due anni. Le prove Invalsi hanno anche mostrato che se sono aumentati i livelli più alti, tutta-via sono diminuiti i più bassi, ma la scuola deve tutelare soprattutto i più deboli.

Per dare una risposta a questa situazione l’80% dei docenti, in varia misura, ha messo in campo lezioni di recupero, ma che non potranno essere sufficienti a colmare il divario di competenze che si sta deli-neando. Domando all’assessore competente quali azioni straordinarie intenda mettere in campo, entro la fine dell’anno scolastico in corso o durante l’estate, per far recuperare agli studenti il gap di appren-dimento che rischia di danneggiarli nel prosieguo dei loro studi.

*

Cons.ra Sara Ferrari