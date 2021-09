FERRARI (PD) – INTERROGAZIONE * OPERE PNRR: « SPOSTAMENTO A NORD DELLA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA, LA PAT SOSTIENE IL COMUNE DI TRENTO? »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Oggi la Consigliera provinciale Sara Ferrari, capogruppo del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione urgente, che avrà risposta nella seduta del Consiglio provinciale della prossima settimana, in cui chiede al Presidente Fugatti se e come intenda supportare, anche eventualmente in termini finanziari, la richiesta, che il sindaco di Trento ha rivolto a Rete Ferroviaria Italiana, di spostare l’interramento della circonvallazione di Trento dallo scalo Filzi al limite nord della città, per limitare l’impatto sulla zona più urbanizzata. Lo spostamento comporterebbe modifiche realizzative e forse un aumento dei costi. Di qui la richiesta della Consigliera Ferrari di conoscere la disponibilità della Provincia a sostenere la proposta del Comune di Trento.

*

Interrogazione a risposta immediata n.

Circonvallazione ferroviaria di Trento: cosa intende fare la PAT?

In seguito al Protocollo integrativo fra Provincia, Comune di Trento e RFI, siglato nel 2019 per completare la progettazione preliminare del by-pass ferroviario della città capoluogo, inclusa la stazione provvisoria che verrà realizzata presso lo scalo Filzi, la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento è stata inserita tra le 10 opere del PNRR soggette a procedura semplificata, che dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2026, cioè in tempi più che dimezzati rispetto alle previsioni iniziali. Ciò comporta anche modifiche nella modalità di realizzazione e probabilmente dei costi.

Di recente il sindaco di Trento ha inoltrato al Commissario straordinario per l’opera di Potenziamento linea Fortezza – Verona, la richiesta di prolungare verso nord l’interramento della ferrovia, al fine di assicurare alle aree urbane di Trento nord il minor impatto possibile. Chiedo al Presidente della Provincia se l’Amministrazione provinciale intenda assicurare il proprio sostegno non solo di intenti, ma anche economico, per garantire l’interramento ferroviario per l’intera città e per il completamento organico di tutte le opere connesse alla realizzazione della circonvallazione merci per la città di Trento, anche qualora le somme stanziate dal PNRR (930 milioni di Euro) si rivelassero non sufficienti.

cons.ra Sara Ferrari