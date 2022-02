FERRARI (PD) * CONCERTO VASCO ROSSI: « NUOVI DOCUMENTI CONFERMANO PRESSIONI POLITICHE SULLA COMMISSIONE PER LA SICUREZZA, FUGATTI NON RISPONDE »

17:39 - 9/02/2022

L’acquisizione di una serie di documenti concernenti la Trentino Music Arena e lo svolgimento del concerto di Vasco Rossi, ottenuta dal Gruppo consiliare del Partito Democratico in seguito a una nuova richiesta di accesso agli atti del consigliere Luca Zeni, lascia per l’ennesima volta basiti e preoccupati sull’idoneità della location scelta per l’evento con un pubblico previsto di 120 mila persone e sulla legalità dell’iter intrapreso dalle istituzioni per verificare i requisiti di sicurezza.

Due gli aspetti inquietanti che sono emersi: le forzature e le pressioni della politica affinché fossero ritirati i pareri negativi pare siano state fatte anche sui componenti della Commissione di provinciale di vigilanza, e non solo sul dirigente – come rivelato lo scorso 5 gennaio- e la strumentalizzazione politica dell’evento pubblicizzato a fini propagandistici subito dopo la firma della convenzione senza aver prima definito l’adeguatezza del luogo per la sicurezza.

A tali aspetti negativi si aggiunge la questione, rilevata dal consigliere Alessio Manica in un’interrogazione, che le opere eseguite e previste non possono considerarsi provvisorie e reversibili, come dimostra l’intubamento delle Fosse di bonifica denominate Catena e del Palù, e quindi non conformi al Prg di Trento che prevede che su quell’area senza un’apposita variante potranno essere fatte solo opere minimali di infrastrutturazione e sistemazione del terreno.

Ma ciò che lascia più basiti è il totale silenzio del presidente Fugatti nel dibattito, la mancanza di interlocuzione e di replica con spiegazioni su ognuno dei punti rilevati dalle mozioni dei consiglieri Zeni e Manica. Il Presidente si è limitato a fare il pollice verso. Dialettica e confronto: due lemmi che non appartengono al suo vocabolario.

Consigliera Sara Ferrari capogruppo PDT

Foto: Opinione (area san Vincenzo, lavori di adattamento a Trento sud, giorno 8/2/2022) – All rights reserved