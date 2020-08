Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





L SECONDO TRIMESTRE 2020 IMPATTATO DAL COVID-19, MA IN LINEA CON LE ASPETTATIVE, RANGE DI GUIDANCE PER L’ANNO RISTRETTO ALL’INTERNO DELL’INTERVALLO PRECEDENTE

Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati relativi al secondo trimestre e al semestre concluso il 30 giugno 2020, qui di seguito riassunti:

· Consegne totali pari a 1.389 unità, dimezzate rispetto all’anno precedente, a causa della sospensione sia della produzione che della distribuzione

· Ricavi netti pari a Euro 571 milioni, in diminuzione del 42,0%

· Adj. EBITDA pari a Euro 124 milioni, con un margine dell’Adj. EBITDA pari al 21,9%

· Adj. EBIT pari a Euro 23 milioni, con un margine dell’Adj. EBIT pari al 4,0%

· Free cash flow industriale negativo per Euro 158 milioni, dovuto ai continui investimenti, all’incremento del magazzino e alle azioni a sostegno della rete di distribuzione

La Società ha inoltre ristretto il range della propria guidance per l’intero anno 2020. Questa guidance riflette le previsioni aggiornate dell’impatto della pandemia da Covid-19 sulla catena di fornitura della Società e il conseguente ritardo nella salita produttiva della SF90 Stradale:

Guidance 2020 ristretta vs. la precedente Guidance di maggio 2020:

· Ricavi netti: > Euro 3,4 miliardi (da Euro 3,4-3,6 miliardi)

· Adj. EBITDA: Euro 1,075-1,125 miliardi (da Euro 1,05-1,20 miliardi)

· Adj. EBIT: Euro 0,65-0,70 miliardi (da Euro 0,6-0,8 miliardi)

· Utile diluito adjusted per azione: 2,6-2,8 per azione (da Euro 2,4-3,1per azione)

· Free cash flow industriale: Euro 0,10-0,15 miliardi (da Euro 0,1-0,2 miliardi)

Q2 2020 AFFECTED BY COVID-19, BUT IN LINE WITH EXPECTATIONS, FULL YEAR GUIDANCE NARROWED WITHIN THE PREVIOUS RANGE

Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) today announces its consolidated preliminary results for the second quarter and six months ended June 30, 2020, summarized as follows:

· Total shipments of 1,389 units, halved versus prior year, as a result of both production and delivery suspensions

· Net revenues of Euro 571 million, decreased by 42.0%

· Adj. EBITDA of Euro 124 million, with an Adj. EBITDA margin of 21.9%

· Adj. EBIT of Euro 23 million, with an Adj. EBIT margin of 4.0%

· Negative industrial free cash flow of Euro 158 million, due to ongoing investments, inventory build up and actions to support the distribution network

The Company also narrows its guidance for the full year 2020. This guidance reflects an updated assessment of the projected impact of the Covid-19 pandemic on the Company’s supply chain and the resulting delay in the full production ramp up of the SF90 Stradale:

Narrowed 2020 Guidance versus previous May 2020 Guidance:

· Net revenues: > Euro 3.4 billion (from Euro 3.4-3.6 billion)

· Adj. EBITDA: Euro 1.075-1.125 billion (from Euro 1.05-1.20 billion)

· Adj. EBIT: Euro 0.65-0.70 billion (from Euro 0.6-0.8 billion)

· Adj. diluted EPS: Euro 2.6-2.8 per share (from Euro 2.4-3.1 per share)

· Industrial free cash flow: Euro 0.10-0.15 billion (from Euro 0.1-0.2 billion)