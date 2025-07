FERRARI – MARANELLO * ACQUISTO AZIONI PROPRIE: «AVVIATA L’OTTAVA TRANCHE DI BUYBACK DA 360 MILIONI, TRA AGOSTO E DICEMBRE 2025»

18.14 - giovedì 31 luglio 2025

Maranello (Italia), 31 Luglio 2025 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) comunica l’intenzione di proseguire e completare il programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi annunciato durante il Capital Markets Day del 2022 con un’ottava tranche di valore fino a Euro 360 milioni (“Ottava Tranche”) con inizio il 22 Agosto 2025 e termine entro il 18 Dicembre 2025, costituita in due parti:

· In primo luogo, Ferrari ha stipulato un contratto non discrezionale di acquisto di azioni proprie per un importo fino a Euro 280 milioni da eseguire su Euronext Milan (EXM) mediante una primaria istituzione finanziaria (la “Banca”). La Banca adotterà le proprie decisioni di trading relative alla tempistica degli acquisti delle azioni ordinarie Ferrari indipendentemente da e senza alcun condizionamento di Ferrari e agirà nel rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili incluse le disposizioni del Regolamento sugli Abusi di Mercato 596/2014 e del Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2016/1052 (i “Regolamenti”). In base a tale contratto gli acquisti possono continuare durante i periodi di chiusura di Ferrari ai sensi dei Regolamenti.

· In secondo luogo, Ferrari ha stipulato un mandato ulteriore con una primaria istituzione finanziaria fino ad un massimo di Euro 80 milioni da eseguire sul New York Stock Exchange (NYSE). Ai sensi di tale mandato Ferrari fornirebbe all’istituzione finanziaria istruzioni di acquisto di volta in volta in conformità con le norme, i regolamenti e i requisiti di legge applicabili. Le effettive tempistiche, il numero e il valore delle azioni ordinarie riacquistate sul NYSE dipenderanno da diversi fattori, tra cui le condizioni di mercato e le condizioni generali di business.

L’Ottava Tranche rende esecutiva la delibera approvata dall’Assemblea degli Azionisti (tenutasi il 16 aprile 2025) e debitamente comunicata al mercato, che ha autorizzato l’acquisto fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie della Società per un periodo di diciotto mesi successivi alla medesima Assemblea degli Azionisti. L’autorizzazione al riacquisto scadrà il 15 ottobre 2026 a meno che l’autorizzazione non sia estesa o rinnovata precedentemente a tale data.

I dettagli delle operazioni di riacquisto effettuate nell’ambito dell’Ottava Tranche saranno comunicati al mercato come richiesto dalla normativa vigente.