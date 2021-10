FERRARI E MAESTRI (PD – TRENTINO) * ROMA – ATTACCO SEDE CGIL: « OGGI SAREMO A TRENTO IN VIA MURADEI ORE 16.00, AL PRESIDIO ANTIFASCISTA »

“Alle 16 saremo al presidio antifascista davanti alla sede della CGIL del Trentino”. Quello andato in scena ieri a Roma non è solo un attacco già di per sé gravissimo ed inaccettabile alla sede della CGIL, ma un’offensiva contro la nostra Democrazia e la nostra Costituzione, che non può in alcun modo essere tollerata.

Davanti a questa dimostrazione di squadrismo fascista, esprimiamo la nostra massima solidarietà alla CGIL e a tutte le vittime di questo attacco.

Chiediamo alla Giunta provinciale e a tutte le forze politiche trentine, a cominciare da quelle rappresentate in Consiglio provinciale, di prendere in modo netto ed incondizionato le distanze dalle organizzazioni che ieri hanno pensato e mosso l’attacco, rifiutando ogni dialogo con chi si fa veicolatore di messaggi e azioni violente.

Oggi alle 16.00 saremo presenti come Segreteria e Gruppo del Partito Democratico del Trentino in via Muradei, davanti alla sede della CGIL del Trentino, per ribadire che il dialogo passa dal reciproco rispetto e dalla reciproca tolleranza, e che può esistere solo dentro l’alveo democratico.

*

Lucia Maestri – Segretaria del PD del Trentino

Sara Ferrari – Presidente del Gruppo consiliare provinciale del PD del Trentino