FERRARI E MAESTRI (PD) * SCOMPARSA CLAUDIA PICCOLI: « IL SUO CONTRIBUTO È STATO IMPORTANTE NELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE, IN TRENTINO ED IN ITALIA »

15.53 - lunedì 21 febbraio 2022

Nel partecipare al dolore dei familiari per la scomparsa di Claudia Piccoli Rensi, il Partito Democratico del Trentino ricorda l’impegno e la passione straordinaria di questa donna in favore di tutte le donne e della loro emancipazione. Se le persone si giudicano anche dalle loro opere terrene, Claudia Piccoli merita una considerazione di tutto rilievo per essersi battuta, con tenacia ed ostinazione , in una stagione politica dove i diritti e la cultura della parità hanno faticato non poco per farsi strada.

Con la sua dipartita esce di scena anche un’epoca intera ed una modalità di confronto sereno, attento a distinguere i piani personali da quelli politici, in altre parole un “tempo della gentilezza” e del rispetto reciproco che oggi appare oltremodo appannato e lontano. Ma non solo. Claudia Piccoli ha testimoniato anche il valore della politica non urlata; della politica concreta ed attenta alle sensibilità di tutti; della politica dei valori contrapposta a quella delle chiacchiere atteggiate e della ricerca del consenso ad ogni costo.

Nel ricordarne la figura e l’impegno, affidiamo la memoria alla storia, nella convinzione che il Suo contributo è stato ed è tutt’oggi di notevole importanza nel cammino dell’emancipazione femminile in Trentino ed in Italia.

*

Sara Ferrari Presidente del Gruppo cons. P.D.

Lucia Maestri Segretaria prov.le del P.D.