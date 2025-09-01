FERRARI AUTO SPA / MARANELLO (MO – ITALY) * AZIONI PROPRIE: «ACQUISTATI 360 MILIONI, OTTAVA TRANCHE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE»

15.14 - lunedì 1 settembre 2025

FERRARI N.V.: INFORMATIVA PERIODICA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) comunica di avere acquistato, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di Euro 360 milioni annunciato in data 31 luglio 2025, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi da eseguirsi entro il 2026 in linea con le informazioni fornite durante il Capital Markets Day del 2022 (l’ “Ottava Tranche”), le seguenti azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata su Euronext Milan (EXM) e su New York Stock Exchange (NYSE):

(*) al tasso di cambio di riferimento EUR/USD della Banca Centrale Europea alla data di ciascun acquisto

Dall’inizio di questa Ottava Tranche fino al 29 agosto 2025 il corrispettivo totale investito è stato:

· 22.450.220,37 Euro per n. 55.300 azioni ordinarie acquistate sul EXM

· 5.808.408,76 USD (4.978.370,35 Euro*) per n. 12.166 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.

Al 29 agosto 2025 la Società deteneva pertanto n. 15.773.441 azioni proprie ordinarie pari al 8,73% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.

Dall’inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi annunciato durante il Capital Markets Day il 1 luglio 2022, e fino al 29 agosto 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.078.486 azioni proprie sul EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 1.669.998.288,08 Euro.

Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, unitamente ai dettagli delle citate transazioni, sono disponibili sul sito internet corporate di Ferrari nella sezione Programmi di Acquisto di Azioni Proprie (https://www.ferrari.com/it-IT/corporate/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie).